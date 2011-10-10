حضور در جمع مدعیان جایگاه اصلی صبای قم است

حسین صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: کسب این نتیجه و در واقع ثبت این عملکرد در هفت هفته متوالی در مسابقات سطح بالای لیگ برتر فوتسال برای تیمی که جوانترین تیم حاضر در فوتسال کشور است بسیار سخت بود، اما از همان آغاز لیگ به تیم و موفقیت خود اعتقاد داشتیم و مطمئن بودیم که در لیگ سیزدهم نتایج خوبی خواهیم گرفت.



برابر هیچ کدام از حریفانمان با غرور بازی نکردیم



وی با تاکید بر اینکه می‌دانستیم که فوتسال قم بعد از سه فصل، بار دیگر به دوران اوج باز می‌گردد، اظهار داشت: در حالی هفت هفته موفقیت را پشت سر گذاشتیم که برابر هیچ کدام از حریفانمان با غرور بازی نکردیم و الان هم در کیش آماده جدال با رقبای اصلی خود در بالای جدول می شویم.



کاپیتان دوم تیم فوتسال صبای قم در ادامه به پیروزی تیمش مقابل دبیری تبریز اشاره کرد و بیان داشت: این نتیجه خوب حاصل همدلی و خواست تمام بازیکنان ما بود اما واقعیت این است که به خوبی از تیم دبیری تبریز شناخت داشتیم و برای هر لحظه از مسابقه مقابل این تیم با برنامه بازی کردیم.



از تمام حریفان شناخت داریم



وی با اشاره به شناخت کامل از تمام حریفان صبا در این فصل توسط کادر فنی این تیم، یادآور شد: کادر فنی ما با تماشای فیلم بازی آنها در برابر تیم فوتسال صنایع گیتی‌پسند اصفهان اطلاعات خوبی را از تیم دبیری به بازیکنان داده بود و بازیکنان صبای قم را نسبت به نوع بازی و تاکتیک‌های این تیم به خوبی آشنا کرد.



صبوری تاکید کرد: دبیری تبریز تیمی نبود که بتوانیم به آسانی آن را شکست دهیم، این تیم تا آخرین لحظه برابر ما جنگنده و قوی بازی کرد و در این دیدار اجازه خودنمایی به بازیکنان ما را نداد اما با خوش اقبالی توانستیم سه امتیاز این بازی را کسب کنیم.



وی ابراز داشت: به خوبی‌ می‌دانستیم که آنها از باز بازی کردن حریفان به خوبی بهره می‌برند و به گل می‌رسند به همین خاطر با تلاش وصف ناپذیر تک تک بازیکنان صبا ابتدا فضاهای نفوذ را به روی بازیکنان این تیم بستیم و بعد با استفاده از بازی گروهی و نبوغ بازیکنان خود به گل رسیدیم.



بازیکن با تجربه تیم فوتسال صبای قم اضافه کرد: ما مقابل راه سازی در هفته ششم نیز به همین شکل بازی کردیم و با ارائه یکی از بهترین‌ بازی‌های خود توانستیم این تیم را در خانه خودش شکست دهیم، ضمن اینکه قطعا در ادامه لیگ برتر به هماهنگی مطلوب‌تری خواهیم رسید و بهتر از این هم نشان خواهیم داد.



صبا جوانترین تیم لیگ سیزدهم فوتسال است



وی با اشاره به تحولات در تیم صبای قم افزود: نباید فراموش کنیم که ما یک تیم کاملا جوان هستیم و شاید هم جوان‌ترین تیم لیگ محسوب شویم زیرا میانگین سنی بازیکنان ما بسیار پایین است و به همین خاطر در این دیدار کمی با مشکل توانستیم تیم دبیری را شکست دهیم.



صبای قم سومین تیم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال



تیم فوتسال صبای قم که در حال حاضر در اردوی آماده سازی کیش به سر می برد، در آخرین بازی خود از هفته هفتم لیگ برتر فوتسال به لطف پیروزی چهار بر سه در دیدار خانگی برابر تیم دبیری تبریز، در حال حاضر با کسب 18 امتیاز از هفت مسابقه در مکان سوم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور ایستاده است.

