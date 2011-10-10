آذربایجان شرقی در مباحث قرآنی استان برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میکائیل اسکندری پیش از ظهر دوشنبه در نشست مشترک با معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی و در حضور مهدی قره شیخلو، رئیس سازمان دارلقران کشور، گفت: شش دوره اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در استان تشکیل شده است و در شش سال گذشته بیش از 200 نفر در 10 تا 20 جزء قرآن این مدرک را کسب کرده اند.

وی اضافه کرد: در سال 90 حدود 194 برنامه قرآنی شروع شده که با پیشرفت خوبی مواجه است و با هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار اعطای مدرک تخصصی را شروع کرده ایم.

وی ادامه داد: در بحث نغمه های آسمانی cd هایی تکثیر و به نواحی آموزش و پرورش، اداره اوقاف، جامعه القران و مهد قرآن ارسال شده است.

حجت الاسلام اسکندری یاداور شد: در بحث نور الرحمان، نسیم حیات (جزء 18) به صورت سلسله وار انجام می شود، در ابتدای سال 200 نفر از قاریان قرآنی را به حج اعزام کردیم و هم اندیشی ماهانه اساتید قرآنی داریم.

رئیس دارالقران آذربایجان شرقی تاکید کرد: در فعالیتهای عمومی در شهرستان ها کارها با پیشرفت خوبی روبروست و شاهد افزایش برنامه ها هستیم.

وی با بیان اینکه بخش عظیمی از روستاییان در بحث ریشه کنی بی سوادی قرانی شرکت کردند، گفت: 80 موسسه ثبت شده قرآنی و 12 خانه قرآنی روستایی در استان فعال هستند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات آذربایجان شرقی، تصریح کرد: در شمالغرب کشور با وجود برگزاری همایشهای سالانه و سمینارهای متعدد سالن و مکان مناسبی برای این منظور در استان نداریم و علیرغم اینکه زمین مورد نظر برای احداث مجتمع قرآنی شمالغرب کشور از طرف سازمان مسکن و شهرسازی در نظر گرفته شده، اما بودجه تصویب شده تاکنون تعلق نگرفته است که این امر خلا بزرگی در حوزه فعالیتهای قرآنی استان و منطقه محسوب می شود.

در ادامه این جلسه همچنین پرویز آژیده، معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت: آنچه به عنوان حیات طیبه اسلامی به میان می آید در مرحله اول آشنایی و آموزش قرآن است که باید همه آحاد مردم از همان سنین ابتدایی با مفاهیم و آموزه های قرآنی به درستی آشنا و تربیت شوند.

وی با بیان اینکه امروز در حکومت اسلامی ایران حرکت مثبتی برای آشنایی مردم و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه انجام می شود، تاکید کرد: هر قدر هم که در حوزه فرهنگ قرانی و آموزه های دینی فعالیت شود باز با توجه به اقدامات و تلاشهای دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف در جامعه و دین گریزی جوانان این حوزه جای کار فراوان دارد.

آژیده با تاکید بر اینکه، آموزش قرآن و عترت همواره باید بصورت توام مطرح شود، افزود: در جامعه ما عترت به درستی جایگاه خود را نیافته و به همین دلیل است که در مباحث فرهنگ قرانی مشکل داریم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار تصریح کرد: در این زمینه باید توجه ویژه ای به معلمان دوره های ابتدایی شده و با توانمند سازی معلمان ابتدایی در حوزه آموزش و ترویج فرهنگ صحیح قرآنی آموزشهای اصولی به کودکان از همان زمان آغاز تحصیل انجام شود.