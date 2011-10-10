زنگ کاهش اثرات بلایای طبیعی در مدارس سیستان‌ و بلوچستان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ کاهش اثرات بلایای طبیعی دوشنبه در مدرسه علی‌ ابن ابیطالب زاهدان به صورت نمادین با حضور معاون فرماندار، رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو و معاون امداد و نجات جمعیت حلال احمر نواخته شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان‌ و بلوچستان در این مراسم بر اهمیت فراگیری علم امداد و نجات به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی تاکید کرد.

حسن مصفا ضمن پرداختن به تاریخچه نامگذاری روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، به فرهنگ‌ سازی و آموزش اقشار مختلف مردم به خصوص دانش‌ آموزان و دانشجویان اشاره کرد.

زنگ کاهش اثرات بلایای طبیعی در مدرسه فاطمیه شهرستان هیرمند نیز با حضور مسئولان شهرستانی به صدا در آمد.



