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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

زنگ کاهش اثرات بلایای طبیعی در مدارس سیستان‌ و بلوچستان نواخته شد

زنگ کاهش اثرات بلایای طبیعی در مدارس سیستان‌ و بلوچستان نواخته شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: در نخستین روز از هفته کاهش بلایای طبیعی، زنگ کاهش اثرات بلایای طبیعی در مدارس سراسر سیستان‌ و بلوچستان نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ کاهش اثرات بلایای طبیعی دوشنبه در مدرسه علی‌ ابن ابیطالب زاهدان به صورت نمادین با حضور معاون فرماندار، رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو و معاون امداد و نجات جمعیت حلال احمر نواخته شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان‌ و بلوچستان در این مراسم بر اهمیت فراگیری علم امداد و نجات به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی تاکید کرد.

حسن مصفا ضمن پرداختن به تاریخچه نامگذاری روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، به فرهنگ‌ سازی و آموزش اقشار مختلف مردم به خصوص دانش‌ آموزان و دانشجویان اشاره کرد.

زنگ کاهش اثرات بلایای طبیعی در مدرسه فاطمیه شهرستان هیرمند نیز با حضور مسئولان شهرستانی به صدا در آمد.

 

کد مطلب 1429303

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