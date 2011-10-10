فیلم داستانی جوخه در اتریش به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، جوخه که در سال 1384 در اهواز و با موضوع حمله آمریکا به کشور عراق ساخته شد، هفته گذشته و در بخش festivaval of nations این جشنواره به روی پرده رفت.

جشنواره ebensee که یکی از معتبرترین جشنواره های فیلم داستانی در کشور اتریش است 39 دوره خود را پشت سرگذاشت و فیلم جوخه به خاطر موضوع انسانی و قابل تامل آن برای مخاطبان جشنواره در دو سانس به نمایش درآمد.

جوخه داستان سرباز مسیحی آمریکا است که در حمله به روستایی عرب نشین در جنوب عراق دچار دو گانگی هایی می شود ...



علی حیاتی تا به حال چهار فیلم کوتاه داستانی در کارنامه خود دارد که در تازه ترین اثر خود «سایه خاموش من» باز هم جنگ را دستمایه آثارش قرار داده و این بار به اثرات جنگ ایران و عراق می پردازد. وی تا کنون جوایزی داخلی و شرکت در جشنواره های معتبر خارجی را در پرونده فیلمسازی خود دارد.



از جمله عوامل این فیلم می توان به علی حیاتی به عنوان کارگردان، سید حمید موسوی به عنوان تصویربردار و محمدرضا فرطوسی به عنوان تدوینگر اشاره کرد.