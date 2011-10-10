وضعیت بهداشتی زندانهای گلستان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه فرنیا ظهر دوشنبه در بازدید از زندان های استان گلستان افزود: با وجود تراکم بیش از حد جمعیت و عدم تناسب با همت قابل تقدیر مدیرکل و پرسنل زندان های این استان، اقدامات ارزنده ای در راستای کاهش آسیب و مراقبت های بهداشتی و درمانی در زندان های این استان بعمل آمده است.

دکتر شهبازی مدیر پروژه جهانی ایدز در سازمان زندانها نیز گفت: خدمات منظم و موثر بهداشت و درمان در بهداری و کلینیک در سطح بالایی در حال انجام است.



وی افزود: تاثیر طرح هایی از قبیل آموزش همسانان در سطح دانش مددجویان بررسی شد که قابل قبول است.



در این بازدید از زحمات امینی مدیرکل زندانهای گلستان و رنجبر رئیس زندان گرگان در کسب مقام اول در سطح زندانهای کشور در زمینه آموزش همسانان در آموزش ایدز قدردانی وتشکر شد.



در این مراسم از فعالیت های بهداشت ودرمان ، کاهش آسیب و پروژه آموزش همسانان در زندان های استان گلستان بازدید شد.