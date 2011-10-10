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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

با اجرای پروژه آبیاری/

430 هزار مترمکعب آب هر سال در نیشابور صرفه‌جویی می شود

430 هزار مترمکعب آب هر سال در نیشابور صرفه‌جویی می شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی نیشابور از صرفه‌جویی 430 هزار مترمکعب آب در هر سال زراعی با اجرای یک پروژه آبیاری تحت فشار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نبوی نامقی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بهره‌برداری از یک پروژه آبیاری تحت فشار در این شهرستان یادآور شد: با اجرای این طرح بزرگ علاوه بر صرفه‌جویی آب، راندمان آبیاری از 46 درصد به 75 درصد در آبیاری بارانی و در آبیاری قطره‌ای به میزان 90 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این پروژه آبیاری بارانی به روش رول‌لاین، کلاسیک متحرک و قطره‌ای با نوار تیپ بر روی کشت ذرت علوفه‌ای اجرا شده است.

نامقی بیان کرد: این پروژه بر روی زمینی به مساحت 78 هکتار برای کشت پاییزه گندم و جو نیز طراحی شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه اعتبار این طرح273 میلیون تومان است، اظهار داشت: 110 میلیون تومان از اعتبارات بلاعوض طرح خشکسالی و مبلغ 163 میلیون تومان از منابع داخلی بانک کشاورزی در این پروژه هزینه شده است.

وی همچنین به کشاورزان توصیه کرد: با عنایت به تامین 85 درصد هزینه اجرایی پروژه‌های آبیاری تحت فشار توسط دولت ‌نسبت به اجرای پروژه‌های فوق اقدام کنند تا علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب در افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها نیز موثر باشد.

در افتتاح این پروژه حجت‌الاسلام حسینی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، هاشمی معاون استاندار و فرماندار نیشابور، مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1429307

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