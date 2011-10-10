به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نبوی نامقی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بهرهبرداری از یک پروژه آبیاری تحت فشار در این شهرستان یادآور شد: با اجرای این طرح بزرگ علاوه بر صرفهجویی آب، راندمان آبیاری از 46 درصد به 75 درصد در آبیاری بارانی و در آبیاری قطرهای به میزان 90 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: این پروژه آبیاری بارانی به روش روللاین، کلاسیک متحرک و قطرهای با نوار تیپ بر روی کشت ذرت علوفهای اجرا شده است.
نامقی بیان کرد: این پروژه بر روی زمینی به مساحت 78 هکتار برای کشت پاییزه گندم و جو نیز طراحی شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه اعتبار این طرح273 میلیون تومان است، اظهار داشت: 110 میلیون تومان از اعتبارات بلاعوض طرح خشکسالی و مبلغ 163 میلیون تومان از منابع داخلی بانک کشاورزی در این پروژه هزینه شده است.
وی همچنین به کشاورزان توصیه کرد: با عنایت به تامین 85 درصد هزینه اجرایی پروژههای آبیاری تحت فشار توسط دولت نسبت به اجرای پروژههای فوق اقدام کنند تا علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب در افزایش تولید و کاهش هزینهها نیز موثر باشد.
در افتتاح این پروژه حجتالاسلام حسینی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، هاشمی معاون استاندار و فرماندار نیشابور، مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز حضور داشتند.
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