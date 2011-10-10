به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها با اعلام اینکه سالانه حدود 396 میلیون تن معادل با 200 میلیون متر مکعب رسوب در مخازن سدهای کشور جمع می شود، گفت: نیم درصد از حجم مخازن سدهای کشور اینگونه از دست می رود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از انتشار 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در بخش آب طی سالجاری خبر داد و اظهار داشت: اوراق مشارکت بزرگترین فرصت بخش آب کشور برای تأمین منابع مالی است.

حاج رسولی ها، تصریح کرد: در قانون بودجه سال 90 ظرفیت بسیار خوبی معادل 40 هزار میلیارد ریال فروش اوراق مشارکت تأمین منابع مالی بخش آب دیده شد که یک فرصت طلایی است.

وی به اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه پرداخت و گفت: از حدود 2 ماه پیش ثبت نام از افراد واجد شرایط این قانون آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد و پس از پایان مهلت ثبت نام پیگیری امور برای اجرای قانون بسیار مهم است.

مشاور وزیر نیرو، افزود: حجم جریان های سطحی در سال آبی گذشته، 44 میلیارد متر مکعب بود که نسبت به متوسط درازمدت 51 درصد کاهش داشته است.