سياست رژيم هاي عرب عربيت عراق را به طور جدي تهديد مي كند/ اردن و مصر بهتر است عربيت فلسطين را حفظ كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، سايت الرافدين عراق در مقاله اي به قلم غسان الربيعي در واكنش به اظهارات وزير امور خارجه اردن كه نسبت به درخطر قرار گرفتن عربيت عراق هشدار داده بود، نوشت :زماني كه عراقي ها تحت حكومت ديكتاتوري و ظالمانه صدام قرار داشتند كشورهاي عربي نه تنها آنها را با آغوش باز نمي پذيرفتند بلكه تمام درها و مرزهاي خود را به روي عراق بستند تا عراقي ها به عرب بودن خود كافر شوند .



هنگامي كه همه كشورهاي جهان اقدام به لغو بدهي هاي عراق كردند دولت هاي عربي كه شعار همبستگي با عراقي ها سر مي دادند ليست هاي طولاني از بدهي هاي غير واقعي و فرضي در مقابل عراق تهيه كردند همان كاري كه اردن و سوريه كردند اين دو كشور دارايي هاي عراق را در بانك هاي خود مصادره كردند تا آن را در ميان تجار خود تقسيم كنند در حالي كه عراقي ها خود بيشتر از ديگران به آن نياز دارند.



اعراب خطوط انتقال نفت را با كمك بازماندگان بعثي منفجر مي كنند ودولت هاي عربي اموال عراقيها را مصادره مي كنند ومردم عراق در روزهاي سرد زمستان بدون سوخت بسر مي برند در حالي كه كشورشان بر روي ميداني از نفت قرار گرفته است .



حالا آقاي وزير امور خارجه اردن از عراقيها مي خواهد به عربيت خود كافر نشوند؟



عراقي ها به عربيت خود كافر شده اند هيچ تعارفي با ايران يا تاثير آن كه اردني ها ادعا مي كنند نيست عراقيها به عربيت خود كافر شدند نه خاطر تاثير پذيري از ليست عراق يكپارچه بلكه به سبب سياست هاي دولت هاي عربي و افكار واپس گراي عربي .



اگر ما از دستورات ايران تبعيت ميكرديم كه عراق را زير پاي آمريكايي ها به آتش مي كشيديم .



اگر شما با جهل وناداني خود تصور مي كنيد عشائر جنوب عراق فارسي هستند چرا عراق را دولت عربي قلمداد مي كنيد درحالي كه ساكنان جنوب عراق نيمي از جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند.



بر اساس اطلاعات نادرست وغلطتان امتدادعشائر عرب عراق به تمام غرب ايران مي رسد ونه برعكس آيا عشائر عرب عربستان را فراموش كرده ايد؟



سياست هاي امثال شما حكام كشورهاي عرب و اظهارات بيمارگونه طائفه اي شما است كه به عربيت عراق لطمه مي زند نه عشائر جنوب عراق اردن ومصر بهتر است اگر عربيتي از فلسطين مانده است حفظ كنند زيرا در معرض خطر نابودي واقعي از سوي اسرائيل قرار دارد اما عراق عربيت خود را حفظ خواهد كرد .

شايان ذكر است هاني الملقي وزيرامورخارجه اردن پس از مذاكرات با حسني مبارك رئيس جمهوري مصر درقاهره مدعي شد عربيت عراق در معرض خطر قرار دارد .



وي ادعا كرد: كشورش اسناد و مداركي دردست دارد كه نشان مي دهد ايران تلاش مي كند تا "هلال شيعه"را كه دربرگيرنده كشورهاي سوريه، لبنان و عراق است ، درمنطقه ايجاد كند.

وزيرامورخارجه اردن همچنين اظهارداشت : ما بيم ازآن داريم كه حكومت ديني سياسي شيعه برعراق حاكم شود ولذا بايد عربيت عراق را حفظ كنيم زيرا اين عربيت شيعيان و اهل تسنن را در عراق گرده هم آورده است.

اين سخنان پس ازاظهارات شاه جوان اردن كه ايران را به دخالت در امور داخلي عراق متهم كرده بود در حالي ايراد مي گردد كه دخالت هاي آشكار اين كشور و فعاليت تروريستي گروه هاي افراطي اردني در عراق و كشتار شيعيان و تلاش براي اشاعه طائفه گري به رهبري زرقاوي اردني الاصل به فراموش سپرده شده است .