بررسی صلاحیت بیش از 141 هزار متقاضی پروانه کسب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خلیل هلالی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی صلاحیت 141 هزار و 715 نفر متقاضی دریافت پروانه کسب اظهار داشت: همچنین بررسی صلاحیت انتظامی با رشد 4 درصدی به بیش از یکصد هزار مورد رسید.

وی ادامه داد: بررسی صلاحیت ترافیکی افراد نیز با کاهش 14 درصدی به 281 هزار و 267 مورد رسید.

رئیس پلیس اماکن از رد صلاحیت هزار و 767 نفر در 6 ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: امسال شاهد رشد 71 درصدی رد صلاحیت بودیم. ضمن اینکه در این مدت 4 هزارو 9 مورد رد صلاحیت انتظامی و هزار و 960 رد صلاحیت ترافیکی را داشتیم.

سرهنگ هلالی افزود: امنیت اخلاقی جامعه به شدت تحت تهاجم فرهنگی قرار گرفته است و این را می‌شود از نمونه لباسهایی که در بازار وجود دارد مشاهده کرد. افراد سودجو ابتدا لباسها را تولید و به وسیله ماهواره اینترنت آن را تبلیغ می‌کنند.

وی خواستار نظارت کامل بر روی کالاهای وارد شده به کشور شد و تاکید کرد:‌ برخی از کالاها که به صورت غیرقانونی وارد می‌شوند متاسفانه نظارت کاملی روی آنها صورت نمی‌گیرد و بعد از مصرف تازه مشخص می‌شود که چه خطراتی متوجه سلامت جامعه است.