رهبران دینی به جنبش تسخیر وال استریت ملحق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رهبران دینی از مساجد، کلیساها و کنیسه ها نه تنها حمایت خود را از تظاهر کنندگان تسخیر وال استریت ابراز می کنند بلکه خود نیز بخشی از این جنبش شده اند.

کشیش میکائیل الیک کلیسای جودسون مموریال اظهار داشت: تا زمانی که عدالت اقتصادی تحقق نیابد تحقق هیچ نوع عدالتی میسر نیست. مسیح به تساوی برای توده ها اعتقاد داشت.

تظاهرات شخصیتهای دینی در چهارمین هفته این اعتراضها به صورت صلح آمیز بدون دستگیری انجام شد. چند روز پیش نیز رهبران این تظاهرات یک جلسه مهم برگزار و طی آن تصیم گرفتند یک مراسم بین دینی در پاسخ به درخواستهای تظاهرکنندگان برگزار کنند.

کشیش استفان رالف از کلیسای ریور ساید اظهار داشت که به شدت تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفته است.

وی گفت: این تجلی وحدت ما است که اکنون با حمایت کلیساها به شهرهای مختلف رسیده است.

فعالان آمریکایی اعلام کرده اند اعتراضات علیه فساد در آمریکا که از وال استریت نیویورک آغاز شد، اکنون به 847 شهر در سرتاسر این کشور گسترش یافته است.

تظاهرات "وال استریت را تسخیر کنید" از حدود چهار هفته پیش آغاز شده و تا کنون نیز ادامه داشته است.

تظاهرکنندگان آمریکایی با استفاده از شعار "ما 99 درصد هستیم" بر این نکته تاکید دارند که آنها آن یک درصد آمریکایی که ثروت این کشور را در اختیار دارد، نیستند.