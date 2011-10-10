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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

شریعتی با مهر مطرح کرد:

تکذیب ادغام دانشگاه علامه با موسسه امام خمینی/ جذب روحانی در دانشگاه

تکذیب ادغام دانشگاه علامه با موسسه امام خمینی/ جذب روحانی در دانشگاه

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با تکذیب ادغام این دانشگاه با موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تاکید کرد: دانشگاه علامه و موسسه امام خمینی(ره) به هیچ عنوان با هم ادغام نخواهند شد.

سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، جذب روحانیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در دانشگاه علامه طباطبایی را تایید اما ادغام دانشگاه و موسسه را تکذیب کرد.

وی با اشاره به خبر ادغام این دانشگاه و موسسه در برخی رسانه ها و اعلام تکذیب چندباره دانشگاه علامه برای این خبر، گفت: چند بار باید این حرف را بزنیم؟ ما گفتیم دانشگاه علامه و موسسه امام خمینی(ره) اصلاً با هم ادغام نمی شوند اما عده ای انگار که آلزایمر دارند و حرفهای ما را تحلیل می کنند.

رئیس دانشگاه علامه ادامه داد: وقتی می گویم این قبیل رسانه ها کذاب هستند کسی باور نمی کند و چه بهره برداری سیاسی می خواهند از این خبر داشته باشند، نمی دانم. چندبار این خبر را اعلام کردند و ما تکذیب کردیم.

شریعتی با بیان اینکه برخی برای خود گاهی حرفی می زنند، گفت: ما گفتیم که روحانی در دانشگاه علامه جذب می شود اما نگفتیم این دانشگاه و موسسه با هم ادغام می شود.

کد مطلب 1429315

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