طرح "شناسنامه آبادی" در استان کردستان اجرا می شود

ارسلان ازهاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 در استان کردستان و همزمان با سراسر کشور آمار و اطلاعات روستاهای استان در قالب طرح شناسنامه آبادی جمع آوری و تدوین می شود.

وی افزود: در این طرح آمارگیران در مراجعه به منازل روستایی اقدام به تکمیل پرسشنامه طرح سرشماری نفوس و مسکن می کنند تا از این مهم در برنامه ریزی های مختلف در سطح کشور بهره برداری شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان کرد: آمار و اطلاعات دقیق جمعیتی، بهداشتی، فرهنگی، مخابرات و ارتباطات، حمل و نقل، سرانه با سوادی، مراکز مذهبی و دیگر زمینه ها در این روستاها جمع آوری و در ادامه به صورت مجزا برای برای هر روستا بر طبق اطلاعات جمع آوری شده شناسنامه آبادی تدوین می شود.

ازهاری هدف از اجرای این طرح را شناسایی و ساماندهی توانمندی های روستایی استان کردستان و استفاده از این اطلاعات آماری برای توسعه و عمران هرچه بیشتر مناطق روستایی استان در آینده خبر داد و گفت: دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق زمینه را برای برنامه ریزی بهتر در جامعه فراهم می کند.

وی در پایان گفت: انتظار داریم روستائیان استان کردستان با همکاری مناسب خود با ماموران و آمارگیران سرشماری و تکمیل دقیق پرسشنامه ها گامی مهم در مسیر توسعه روستاهای این استان بردارند.