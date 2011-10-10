زنگ نمادین بازگشایی مدارس قرآنی در هرمزگان نواخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آموزش و پرورش استان با تاکید براینکه توسعه مدارس قرآنی با بهره گیری از حداکثر ظرفیتها باید به عنوان یک اولویت مهم در متن برنامه ها باشد، اظهارداشت: باتوجه به راه اندازی بیش از 20هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور، امسال در قالب یک تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش 375 مدرسه قرآنی به مجموع مدارس قرآنی استان افزوده شد که شمار آن به 620مدرسه می رسد.

احمد آخوندی افزود: سال گذشته در 245مدرسه قرآنی در سراسر استان هرمزگان 750کلاس دایر شد و 21هزار دانش آموز دوره روخوانی، روان خوانی، تجوید و مفاهیم را درطول سه ترم گذراندند.

وی در ادامه بیان داشت: ترویج فرهنگ قرآنی در مدارس برای دانش آموزان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است زیرا تنها راه مقابله با فرهنگ بیگانه و جنگ نرم دشمن ترویج قرآن ومعارف قرآنی است.

وی تصریح کرد: قرآن سراسر نور است می تواند جامعه را در برابر ناهنجاریها وآسیبهای اجتماعی محفوظ نگه داشته ونورانیت به جامعه بخشد.

به گفته آخوندی، خوشبختانه با اهتمام جدی در امرترویج اندیشه ها قرآنی توانستیم فرهنگ قرآنی را در متن برنامه های آموزشی و تربیتی نهادینه کنیم زیرا این انقلاب که داعیه دار تمام کشورهای اسلامی است باید در تمامی عرصه ها خصوصا معارف قرانی الگو قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مدارس به عنوان پایگاهی امن، مطمئن و مناسب برای آموزشهای قرآنی و دینی می توانند در مصون سازی فرهنگی جامعه نقش بی بدیلی را ایفا کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به استقبال چشمگیر از این طرح به دستاوردها و نتایج طرح توسعه مدارس قرآنی پرداخت و گفت: امتثال فرمان الهی، ترویج فرهنگ قرآنی و مصون سازی نوجوانان و جوانان در برابر تهاجمات فرهنگی، تعمیم آموزش قرآن به اقشار مختلف جامعه از طریق دانش آموزان و ایجاد شور و نشاط توام با امید مبتنی بر آموزه های اسلامی بین دانش آموزان از جمله دستاوردهای این طرح است که در متن برنامه های تحولگرای آموزش و پرورش قرار دارد.