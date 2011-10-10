9 هزار دانش آموز اردبیلی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمود‌زاده ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی اعزام دانش آموزان استان به مناطق عملیاتی اظهار داشت: این طرح در قالب راهیان نور و برگزاری درس آمادگی دفاعی و آموزشهای عملی آن و نیز آشنایی جوانان با ایثارگری رزمندگان اجرا می شود.

به گفته وی اعزام دانش آموزان استان از 15 مهرماه آغاز شده و تا 15 اسفند ماه و تنها با یک ماه وقفه برای امتحانات نوبت اول مدارس ادامه خو.اهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه امسال برای اولین بار دانش‌آموزان دختر پایه دوم متوسطه نیز برای گذراندن آموزش‌های عملی به این مناطق اعزام می‌شوند، افزود: قرار است 10 هزار و 500 دانش‌آموز دختر پایه دوم متوسطه نیز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شوند.

وی با اشاره به همکاری بسیج با این طرح اضافه کرد: مدت حضور دانش‌آموزان در این مناطق پنج روز خواهد بود که دانش‌‌آموزان دو روز آن را در مناطق عملیاتی جنوب حاضر شده و سه روز این سفر نیز فرصت رفت و برگشت به این مناطق است.

محمودزاده بازدید از مناطق عملیاتی والفجر هشت، اروند کنار، خرمشهر، آبادان و مشهد ‌الشهدا شامل شلمچه، دهلاویه و طلاییه را از برنامه های رهیان نور دانش آموزان عنوان کرد.

وی استمرار ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی را از مدرسه و نظام آموزش و پرورش دانست و عنوان کرد: بی شک این حرکتها فرهنگ ایثار و شهادت و از جان گذشتگی رزمندگان را به نسل آینده منتقل خواهد کرد و این عامل انقلاب و نظام را از هجمه و فشار در امان نگه می دارد.