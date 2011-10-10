67 هزار جوانان خوزستانی تعیین صلاحیت فنی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمن قلاوند اظهار کرد: در ماهه شش نخست امسال تعداد 67 هزار و 928 نفر در آزمونهای فنی و حرفه ای خوزستان شرکت کردند که از این تعداد 27هزار و 457 نفر در این آزمون‌ها قبول و موفق به اخذ گواهینامه شدند.

قلاوند اضافه کرد: از این تعداد گواهینامه 15هزار و 345 فقره برای زنان و 12هزار و 112فقره برای مردان شرکت کننده در آزمونهای مهارتی صادر شده است.

وی گفت: در نیمه اول سال جاری پنج مرحله آزمون در20حوزه و به تعداد 559 حرفه برگزارشد و سنجش و ارزشیابی در بخش موسسات کارآموزی آزاد، مراکز ثابت دولتی، صنعت ساختمان، صنوف ادواری، پادگانها، زندانها، مراکز سیار روستایی، مراکز استاد و شاگردی و....به اجرا درآمد.



مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان به مهمترین فعالیتهای حوزه سنجش و ارزشیابی استان در شش ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: ممیزی سئوالات با هدف کاهش اعتراضات و معرفی کتاب به عنوان منبع آموزشی برای حل مشکل بخش آموزش از جمله برنامه های این اداره کل بود.



قلاوند تصریح کرد: این اداره کل گواهینامه ها را بر اساس آخرین کد و استانداردهای بین المللی موجود در سایت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور صادر می کند.