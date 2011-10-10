به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه قطب مسئول غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران سعی دارد محصولات متنوعی را در زمینههای مختلف فرهنگی، هنری و مذهبی در پنجمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال ارائه دهد.
وی افزود: این اداره تلاش دارد از طریق برقراری تعامل با مراکز فعال در زمینههای مختلف دیجیتالی، بستر مناسبی را برای فعالیت فرهنگی، هنری و مذهبی، به ویژه برای نسل جوان فراهم کند.
قطب یادآور شد: امسال، نرم افزار هوشمند قرائت قرآن کریم، از جمله محصولاتی است که این اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران ارائه میدهد. همچنین این نرم افزار به صورت رایگان در غرفه این مرکز ارائه میشود.
پنجمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال تا 23 مهر از ساعت 8 تا 20 میزبان علاقهمندان به تولیدات دیجیتالی است.
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