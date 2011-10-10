تقدیر از 150 حافظ قرآن کریم موسسه مهد قرآن آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آاین یین که در فرهنگسرای قرآن شهرداری تبریز برگزار شد ،حافظان قرآن سرود میلاد امام رضا علیه السلام و همخوانی آیاتی از قرآن کریم را اجرا کردند و در پایان لوح تقدیر و هدایای متبرک حرم آن امام رضا علیه السلام و بسته فرهنگی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد.

حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان، علیرضا نوین شهردار کلانشهر تبریز، سرهنگ صمد فرامرزی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان و ناصر وحیدی مهر معاون فرهنگی شهرداری تبریز مهمانان ویژه این محفل نورانی بودند.

رحیم وظیفه شعاع، مدیر موسسه مهد قرآن استان آذربایجان شرقی در سخنانی به تدوین و اجرای طرح سراسری حفظ سوره یاسین در مهد قرآن ستان اشاره کرد و خواستار توجه مخصوص مسئولان استانی برای اجرای این طرح شد.

لازم به توضیح است ساختمان فرهنگسرای قرآن شهر تبریز از خرداد ماه سال جاری از طرف شهردار محترم تبریز برای توسعه برنامه های قرآنی به موسسه مهد قرآن استان واگذار شده است و برنامه های متنوع آموزشی، فرهنگی و قرآنی اجرا می شود.