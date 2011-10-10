سفر رهبری به استان کرمانشاه برکات زیادی به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه ضمن شکرگزاری به درگاه الهی از اینکه مردم استان، پس از سال‌ها میزبان ولی‌امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند، گفت: با حضور رهبر انقلاب، دیگر بار روح معنویت در استان دمیده خواهد شد و انگیزه مضاعفی در مردم تبلور پیدا می کند، تا با شور و اشتیاق، با ایشان و آرمان‌های بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تجدید بیعت کنند.

جهانگیر شاهمرادی با اشاره به وظیفه مردم و به خصوص دست اندر کاران بخش صنعت، تصریح کرد: با تبعیت از فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری موانع و مشکلات را یکی پس از دیگری کنار خواهیم زد و ایران اسلامی را با همت و صبوری جوانان این مرز و بوم به قله‌های پیشرفت و ترقی خواهیم رساند و در این مسیر نباید به کمک و حمایت هیچ کشوری چشم داشت چرا که آنان تنها منافع خود را در نظر دارند، حتی اگر به قیمت ویرانی دیگر کشورها تمام شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه در پایان تاکید کرد: انتخاب استان کرمانشاه برای سفر رهبر انقلاب با توجه به شرایط منطقه و کشور نشان از امنیت بالای استان و توجهات خاص معظم له به این خطه دارد.