افزایش نارضایتی شهروندان از تنظیف شهری بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید رئیسی ظهر دوشنبه در در سیصد و یکمین جلسه شورای شهر بندرعباس افزود: به علت بالا رفتن جمعیت و فضای شهری بندرعباس قطع مشکلات نیز به تبع آن افزایش یافته که شهرداری باید با تدابیر دقیق و کارشناسی شده در صدد رفع آنها باشد.

وی عنوان کرد: یکی از عمده مشکلات استفاده از سیستم جمع آوری زباله به شکل سنتی در برخی از نقاط شهر است که سبب نارضایتی شهروندان ان منطقه را فراهم آورده است.

رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: شهرداری بندرعباس باید در راستای ارتقای رضایتمندی شهروندان کوشا بوده و زمینه‌های مناسبی را برای رشد هر چه بیشتر خدمات شهری فراهم آورد.

رئیسی همچنین با تاکید بر تنظیف به موقع و صحیح برخی از مناطق گردشگری شهر تصریح کرد: سازمان خدمات شهری باید مناطقی را که به عنوان نقاط تفریحی استفاده می‌شوند به صورت شبانه روزی و دائم رسیدگی کند.

در ادامه این جلسه عبدالله آبسواران نائب رئیس شورای شهر بندرعباس در همین زمینه عنوان کرد: باید در راستای انجام هر چه بهتر تنظیف شهری، شهرداری در قرارداد پیمانکاران راهکارهایی را پیش‌بینی کند که باعث افزایش رضایتمندی شهروندان را دربر داشته باشد.

وی عنوان کرد: قسمت‌هایی از زمین‌ها و فضاهای خالی شهر تبدیل به زباله دانی شده که باید در این زمینه نیز تدابیری اندیشیده شود.

در ادامه غلامرضا رستمی شهردار منطقه سه شهرداری بندرعباس بیان کرد: در حاضر شهرداری مناطق با مشکلاتی از قبیل کمبود بودجه و دستگاه‌های مکانیزه مواجه است که همین امر سبب نارضایتی شهروندان شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مسائل در ارتقای سطح خدمات شهری که رضایتمندی شهروندان را به همراه دارد نگارش برنامه‌های دقیق و کارشناسی شده در این زمینه است.

شهردار منطقه سه بندرعباس گفت: در حال حاضر به صورت ماهیانه 250 میلیون تومان برای تنظیف شهری با استفاده از 282 کارگر هزینه می‌شود.

رستمی افزود: باید قوانین و برنامه‌های حوزه خدمات شهری تغییر و در بحث فرهنگ سازی شهرداری تلاش خود را بیشتر کند.

عبدالحسین ارجمند شهردار منطقه یک بندرعباس نیز عنوان کرد: در بحث جمع آوری و جلوگیری از رها کردن نخاله‌های ساختمانی که با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی صورت می‌گیرد شهرداری تاکنون ضعیف عمل کرده است که باید این مشکل هر چه سریع‌تر رفع شود.

وی ادامه داد: یکی از بزرگترین مشکلات شهرداری در بخش جمع آوری زباله‌ها عدم رعایت دور ریخت زباله در زمان مناسب و اعلام شده به ویژه از سوی کسبه است که باید در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود.

عبدالحسین دبیده مدیر عامل سازمان خدمات شهری شهرداری بندرعباس نیز عنوان کرد: هم اکنون در راستای استفاده از قوانین و ضابطه های باز دارنده که باید با حمایت دادگستری و نیروی انتظامی صورت بگیرد خلا وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از دلایل مشکلات و نرسیدن به نتیجه دلخواه شهرداری کوتاه آمدن و عدم پا فشاری در برابر وظایف ارگان‌ها و دستگاه های دیگر که در امر شهری دخیلند است.