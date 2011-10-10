ندامتگاه اوین بهسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد فاضل با اشاره به توافق شهرداری و سازمان زندانها برای ارائه برخی خدمات در ندامتگاه اوین گفت: شهرداری منطقه 2 اقدامات مختلف فرهنگی، ورزشی و عمرانی را در این ندامتگاه انجام می دهد.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی شهرداری در ندامتگاه اوین اظهارداشت: شهرداری تا پایان سال سوله ورزشی ویژه مددجویان این ندامتگاه را با سالن ورزشهای توپی و رزمی احداث می کند.

فاضل، زیباسازی در ورودی ندامتگاه اوین از سوی معاونت خدمات شهری منطقه 2 را از دیگر اقدامات شهرداری برای بهسازی این ندامتگاه اعلام و تاکید کرد: همچنین فضای سبز داخل محوطه ندامتگاه اوین نیز بهسازی شده است.

وی گفت: در حوزه فنی و عمرانی نیز شهرداری منطقه دو احداث پل برای رفت و آمد مددجویان به مرکز آموزشی ندامتگاه اوین را در دستور کار خود دارد.

شهردار منطقه 2 ، بهسازی سالن ملاقات ندامتگاه اوین را از دیگر اقدامات شهرداری تهران در این ندامتگاه دانست و خاطرنشان کرد: شهرداری این منطقه پیش از این 31 محله داشت که از این پس ندامتگاه اوین به عنوان سی و دومین محله این منطقه تحت پوشش خدمات شهرداری قرار خواهد گرفت.