55 درصد سهم اشتغالزایی مسکن و شهرسازی کردستان محقق شد

محمد رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به آغاز طرح مسکن مهر در استان کردستان روند ایجاد فرصت های شغلی در این بخش افزایش چشمگیری پیدا کرد و هم اکنون حوزه مسکن سهم قابل توجهی از ایجاد فرصت های شغلی استان را به خود اختصاص داده است.

وی با اعلام اینکه در سال جاری قرار است که 52 هزار فرصت شغلی در استان کردستان ایجاد شود، افزود: بیش از هشت هزار مورد از این فرصت های شغلی مربوط به حوزه مسکن است که این مهم نشان می دهد که مسکن سهم به سزای در ایجاد اشتغال و همچنین افزایش تولید در این استان را بر عهده دارد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کردستان گفت: در مجموع یک ششم از کل اشتغال ایجاد شده در سال جاری در استان کردستان مربوط به حوزه مسکن است و خوشبختانه در نیمه نخست امسال چهار هزار و 540 فرصت شغلی در سامانه مربوط به این مهم به ثبت رسیده است و عملی شدن این مهم نشان از تحقق 55 درصدی اشتغال در حوزه مسکن و شهرسازی است.

رسولی با اشاره به ظرفیت های استان کردستان در حوزه مسکن یادآور شد: در حال حاضر و با اجرای پروژه های مسکن مهر علاوه بر ایجاد فرصت های جدید شغلی زمینه برای فعالیت هر چه بهتر شرکت های مختلف پیمانکاری و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی در این استان فراهم شده است.

وی در پایان خواستار تلاش بیشتر پیمانکاران بخش خصوصی در راستای استفاده بهینه از این فرصت شد و افزود: اعتبارات و تسهیلات مربوط به مسکن مهر زمینه را برای کار و فعالیت بیشتر فراهم کردن و باید به نحو احسن از این فرصت ها استفاده شود.