قذافی تا نزدیک الجزایر رفت و برگشت/ ناکامی مجدد انقلابیون در بنی ولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخبر، منابع آگاه اعلام کردند: معمر قذافی هنگامی که خانواده اش را به الجزایر فرستاده است، آنها را تا نزدیکی مرز همراهی کرده است.

منابع فوق تاکید کردند: قذافی درخواستی برای ورود به الجزایر نداشته است و فقط در مکانی نزدیک به مرز الجزایر منتظر مانده است تا از سرنوشت خانواده اش مطمئن شود.

خبر دیگر اینکه انقلابیون نتوانستند کنترل فرودگاه شهر بنی ولید را حفظ کنند و با برجای گذاشتن تلفات سنگین عقب نشینی کردند و منتطر حمله جدید به شهر هستند.

این در حالی است که منابع آگاه اعلام کردند که فقط ده درصد از ساکنان بنی ولید در داخل این شهر هستند.

شایان ذکر است که بنی ولید و سرت از آخرین سنگرهای قذافی به شمار می روند که با وجود پیشروی های انقلابیون در سرت آنها نتوانسته اند تحرک خاصی در بنی ولید انجام دهند.