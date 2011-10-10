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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

از سوی جامعه المصطفی/

همایش"بیداری اسلامی و نقش طلاب در دفاع از دین" برگزار می‌شود

همایش"بیداری اسلامی و نقش طلاب در دفاع از دین" برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مؤسسه آموزش عالی بنت‌الهدی، همایش مقاله‌نویسی با عنوان "بیداری اسلامی و نقش طلاب در دفاع از دین" را ویژه طلاب برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در موضوعاتی مانند نقش و وظیفه عالمان دینی و حوزه‌های علمیه در بیداری اسلامی، علمای جهان اسلام و اندیشمندان در بیداری کشورهای منطقه، نقش نهادها و حوز‌ه‌ های علمیه در گسترش بیداری اسلامی، نقش دین در دنیای آینده بیداری دین، انسان‌ها و جوامع فراخوان مقاله کرده است.

نقش محرم و  صفر در بیداری اسلامی، بیداری اسلامی و دفاع از دین خدا و شریعت الهی به عنوان مهم‌ترین پیام زندگی امام حسین(ع) و وظایف علمای دین در بیداری اسلامی از نظر امام خمینی(ره) از دیگر محورهای این همایش است.

تأثیر بیداری اسلامی در مقابله با اسلام امریکایی (جدایی دین از سیاست) و تبیین وظایف بانوان اندیشمند جهان اسلام در عرصه بیداری اسلامی محورهای دیگر این همایش را تشکیل می دهند.

مطالب ارسالی به این همایش باید در موضوعات بالا و تعداد صفحات مقالات، ده تا 20 صفحه و زبان مقالات فارسی، عربی و اردو باشد.

مهلت ارسال آثار، 10 آذرماه است و به قید قرعه به بهترین مقالات جوایزی اهدا می شود.

دو نفر اول کمک هزینه مشهد مقدس، سه نفر دوم پلاک طلا و ده‌ها جوایز نفیس دیگر در یافت خواهند کرد.
 

کد مطلب 1429346

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