به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در موضوعاتی مانند نقش و وظیفه عالمان دینی و حوزه‌های علمیه در بیداری اسلامی، علمای جهان اسلام و اندیشمندان در بیداری کشورهای منطقه، نقش نهادها و حوز‌ه‌ های علمیه در گسترش بیداری اسلامی، نقش دین در دنیای آینده بیداری دین، انسان‌ها و جوامع فراخوان مقاله کرده است.



نقش محرم و صفر در بیداری اسلامی، بیداری اسلامی و دفاع از دین خدا و شریعت الهی به عنوان مهم‌ترین پیام زندگی امام حسین(ع) و وظایف علمای دین در بیداری اسلامی از نظر امام خمینی(ره) از دیگر محورهای این همایش است.



تأثیر بیداری اسلامی در مقابله با اسلام امریکایی (جدایی دین از سیاست) و تبیین وظایف بانوان اندیشمند جهان اسلام در عرصه بیداری اسلامی محورهای دیگر این همایش را تشکیل می دهند.



مطالب ارسالی به این همایش باید در موضوعات بالا و تعداد صفحات مقالات، ده تا 20 صفحه و زبان مقالات فارسی، عربی و اردو باشد.



مهلت ارسال آثار، 10 آذرماه است و به قید قرعه به بهترین مقالات جوایزی اهدا می شود.



دو نفر اول کمک هزینه مشهد مقدس، سه نفر دوم پلاک طلا و ده‌ها جوایز نفیس دیگر در یافت خواهند کرد.

