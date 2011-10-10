جابجایی دو میلیون مرسوله پستی در خراسان جنوبی

حسین عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی شش ماهه امسال دو میلیون و 208 هزار فقره مرسوله پستی از استان جابجا شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان یک میلیون و 750 هزار فقره مرسوله وارده بوده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

عنایتی میزان مرسولات صادره جابجا شده طی این مدت را 458 هزار فقره عنوان کرد و بیان داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه سرانه مرسولات پستی در استان 9.8 مرسوله به ازای هر نفر است، تصریح کرد: این درحالی است که سرانه کشوری این رقم 10.5 مرسوله است.

عنایتی پوشش جمعیتی به ازای هر واحد پستی در استان را دو هزار و 483 نفر ذکر کرد و افزود: این رقم در نزم کشوری چهار هزار و 272 نفر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ضریب ضایعات در مرسولات پستی استان به ازای هر 10 هزار نفر 18 مرسوله است، اظهار داشت: این رقم در نرم کشوری 82 مرسوله به ازای هر 10 هزار نفر است.

عنایتی ادامه داد: تحقق زمان سیر مرسولات بین مراکز در خراسان جنوبی 72 ساعت بوده که این رقم در میاتنگین کشوری 70 ساعت ثبت شده است.

مدیرکل پست خراسان جنوبی همچنین تعداد دفترچه های آزمون توزیع شده طی شش ماهه امسال را 17 هزار مورد ذکر کرد و یادآور شد: همچنین تعداد 65 هزار مورد جراید و روزنامه و هفت هزار و 200 مورد تاییدیه تحصیلی طی این مدت صادر شده است.