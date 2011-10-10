400 کیلو انواع مواد مخدر امحا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی که با حضور فرماندهان نیروی انتظامی استان و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جهموری در پادگان شهید خدا کرم برگزار شد، بیش از ۴۰۰ کیلوگرم از انواع مواد مخدر امحا شد.



در پایان مراسم صبحگاه مشترک، مراسم امحا و سوزاندن ۴۰۷ کیلو گرم از انواع مواد مخدر که عمده‌ آن را شیشه تشکیل می‌داد، برگزار شد.



در استان در شش ماه نخست سال جاری تاکنون بیش از چهار هزار کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف شده است که از این میزان ۴۰۷ کیلو گرم آن غیر قابل استفاده بود که بخشی از آن به طور نمادین امحا شد.



یادآور می شود: بخش عمده‌ مواد مخدر کشف شده از قبیل تریاک، به مصارف دارویی می‌رسد و برای تولید مسکن‌ها به شرکت‌های تولید دارو تحویل داده می‌شود.