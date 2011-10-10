ناجا باید در اقدام های نرم افزاری پیشرو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ‌علی محمد آزاد ظهر دوشنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: یکی از محوری ترین فعالیت های ناجا ارائه خدمات مطلوب به مردم در کمترین زمان و بدون مراجعه به واحدهای انتظامی است و به همین منظور باید از طریق سامانه ها و فناوری بروز، خدمات مختلفی به شهروندان ارائه شود.

وی به توانمندی های ناجا اشاره کرد و گفت: دشمنان نظام باید بدانند نیروی انتظامی آماده تر از هر زمان بوده و در انجام ماموریت های رزمی عملیاتی و برقراری امنیت در کشور همواره موفق عمل کرده است.

وی افزود: این نیرو با داشتن پرسنلی مومن و متعهد و ولایی ماموریت متنوع و پیچیده خود را به درستی انجام داده است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدام های نرم افزاری در عملیات های پلیس بیان داشت: شرایط جامعه و تنوع تخلفات به گونه ای است که باید ناجا در زمینه تقویت ظرفیت نرم افزاری خود تلاش کند.

وی گفت: شاید افکار عمومی انتظار داشته باشد که به صورت سخت افزاری با مجرمان برخورد شود و آنان را دستگیر کرد اما از آن طرف باید با کاری نرم افزاری سلامت روانی جامعه را تضمین کرد.

وی افزود: پلیس راه نمونه بارز تلاش نرم افزاری ناجا برای جلوگیری از بروز جرم است که این امر باید به بهترین شکل در دیگر بخش های نیروی انتظامی تعمیم یابد.

آزاد اظهار داشت: بسیاری از جرایم حضور فیزیکی مجرم در صحنه نیست و ما باید از دور ریشه آن تخلف را شناسایی و با عاملان آن برخورد کنیم.

رئیس شورای تامین سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در این زمینه نیروهای پلیس باید برای آمادگی بییشتر آموزش های لازم و تخصصی را در زمینه نرم افزاری فرا گیرند.

وی با اشاره به راه اندازی دفتر نظارت همگانی 197 برای نظارت مردم بر عملکرد پلیس، گفت: پلیس با راه اندازی سامانه 197 باب انتقاد و پیشنهاد را برای همگان باز کرد.

وی افزود: پلیس قبل از اینکه دیگران او را به نقد بگذارند، خود را به نقد گذاشت و دفتر نظارت همگانی را برای دریافت انتقادات و پیشنهادات راه اندازی کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: این اقدام زمینه ساز جلوگیری از بروز تخلف در بدنه پلیس شده و اعتماد عمومی را به این نهاد افزایش داده است.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی توسط دستگاه های مرتبط در راستای آشنایی مردم با سهم خود در برقراری امنیت، گفت: احساس مسئولیت کردن تمام دستگاه ها و مردم برای برخورد، شناسایی مجرمین و کاهش جرایم نقش بسزایی در حفظ امنیت و آرامش دارد.

در پایان این دیدار سردار حمید فهیمی راد فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان گزارشی از عملکرد ناجا ارائه کرد.