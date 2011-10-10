  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

نجار:

تامین امنیت جامعه مهمترین وظیفه مسئولان نظام است

تامین امنیت جامعه مهمترین وظیفه مسئولان نظام است

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان مهمترین وظیفه مسئولین نظام را تامین امنیت جامعه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح دوشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح کرمان، تامین امنیت در جامعه را مهم ترین وظیفه مسئولان نظام دانست و گفت: امنیت زمینه ساز توسعه و پیشرفت در جامعه است.

وی برلزوم پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و عنوان داشت: در سال جاری ناامنی در استان کرمان 36 درصد کاهش پیدا کرده است.

این مسئول امنیت را لازمه توسعه و پیشرفت جامعه عنوان کرد و گفت: امنیت مقوله ای چند جانبه است و برای برقراری آن نیاز به عزم همگانی است.

رییس شورای تامین استان با اشاره به اقدامات چشمگیر نیروهای مسلح در راستای ایجاد امنیت ابراز داشت: در حال حاضر کرمان از نظر امنیت در موقعیت مناسبی قرار دارد.

نجار با اشاره به لزوم هوشیاری مردم در مقابل نیرنگ های دشمنان گفت: دشمنان نظام در صدد ضربه زدن به بنیان خانواده ها و ایجاد انحراف در جوانان هستند.

مقام عالی دولت در استان کرمان ابراز داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به برکت ایمان و توکل به خدا و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از مقتدرترین ارتش های جهان است.
 

کد مطلب 1429358

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها