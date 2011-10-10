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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

خاطرات زادگاه من در شبکه تبرستان مستند می شود

خاطرات زادگاه من در شبکه تبرستان مستند می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مستند خاطرات زادگاه من، از شبکه تبرستان تولید و پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خاطرات زادگاه من، مستندی داستانی به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی رسول پور با تصویرهایی از تقی قاسم پور و صداهایی از سید محمود موسوی است.

این مستند با هدف به تصویرکشیدن سرزمین مازندران و آداب و رسوم مردمان آن از سیمای شبکه تبرستان تهیه و تولید می شود.

خاطرات زادگاه من، قصه زن و شوهری بوده که قصد به رشته تحریر درآوردن خاطرات دوران کودکی و نوجوانی خود را دارند.

عوامل این برنامه به این بهانه  وارد سرزمین خاطرات این زن و شوهر می شوند که در این حین کوچه باغهای روستا، نمدمالی، گالش منزل خانه مادربزرگ، ننه گلاب و داروهای گیاهی، کیله کردن، گندم زارهای طلایی از جمله مواردی است که  دراین مستند به تصویرکشیده می شود.

نویسندگی این مستند 40 دقیقه ای را مهدی رسول پور خود برعهده داشت و کار تدوین برعهده علیرضا امرا است.

دستیاراول و برنامه ریز عباس فردوسی و دستیارتهیه عادل فرنودی هستند.و بازیگرانی چون حسین شیدایی فر، محمد رضا اسحاقی، خانم سلیمانی، عادل فرنودی، عارف فردوسی و تعدادی از اهالی روستا و افراد بومی آن منطقه در این مستند ایفای نقش     می کنند.

کد مطلب 1429359

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