فضای طنزپردازی در کشور محدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، این مترجم با بیان اینکه نوع نگاه به طنز با نگاه غالب جامعه تعریف میشود، گفت: از آنجا که فرهنگ پوشیدهگویی در جامعه ما رواج دارد و شفاهیات ثبت و ضبط نمیشود، بنابراین سعی میشود کمتر با ارائه طنز به شکل مکتوب، مدرک دست کسی داده شود. فضای طنزپردازی هم در کشور محدود است. دلایل دیگری از جمله انتقادی بودن و نیشدار بودن حوزه طنز هم در جامعه ما مانع پیشرفت آن شده است.
امرایی که ترجمه دو مجموعه طنز با عنوانهای «تلخ عین عسل» و «شوکران شیرین» را در کارنامه خود دارد، در خصوص نوع نگاه به طنز در کشورهای دیگر گفت: به نظر من تفاوت زیادی میان نوع نگاه ما به طنز و نگاه طنزپردازان کشورهای دیگر وجود ندارد.
مترجم رمان «دریا» گفت: در کشورهای مختلف ممکن است تعاریف یا شیوههای بیان متفاوت باشد، اما اصل و ریشه همان طنز است و هدف از طنزپردازیها تقریبا یکی است.
اسدالله امرایی با بیان اینکه میتوان بین حوزه طنز کشورها و طنزپردازان آنها ارتباط برقرار کرد، گفت: معیار و کیفیت این ارتباط در حوزه ادبیات، بستگی به نزدیکیهای فرهنگی بین جوامع دارد. زیرا آثاری که در فضاهای مشترک فرهنگی انجام میشوند، تاثیر گذار بوده و از سوی مخاطبان پذیرفته میشوند.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن قرابتهای فرهنگی بین جوامع، قطعاً حوزههای طنز در آنها میتوانند از هم تاثیرپذیری داشته باشند.
امرایی برگزاری جشنواره «طنز مکتوب» را کاری مثبت و پسندیده ارزیابی کرد و گفت: معتقدم هر قدمی در راه ارتقاء سطح مطالعه، ادبیات، کتاب و کتابخوانی به طور عام صورت بگیرد، مبارک و پسندیده است. شاید در چنین جشنوارههایی اتفاقات بزرگی نیفتد، اما اگر فقط یک اثر از میان آثار ارائه شده به جشنواره قابل اعتنا باشد. همین کافی است.
نظر شما