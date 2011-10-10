  1. هنر
  2. سایر
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

اسدالله امرایی:

فضای طنزپردازی در کشور محدود است

فضای طنزپردازی در کشور محدود است

اسدالله امرایی فضای طنزپردازی در کشور را محدود دانست و گفت: از آنجا که فرهنگ پوشیده‌گویی در جامعه رواج دارد، به طنز مکتوب پرداخته نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مترجم با بیان اینکه نوع نگاه به طنز با نگاه غالب جامعه تعریف می‌شود، گفت: از آنجا که فرهنگ پوشیده‌گویی در جامعه ما رواج دارد و شفاهیات ثبت و ضبط نمی‌شود، بنابراین سعی می‌شود کمتر با ارائه طنز به شکل مکتوب، مدرک دست کسی داده شود. فضای طنزپردازی هم در کشور محدود است. دلایل دیگری از جمله انتقادی بودن و نیشدار بودن حوزه طنز هم در جامعه ما مانع پیشرفت آن شده است.

امرایی که ترجمه دو مجموعه طنز با عنوانهای «تلخ عین عسل» و «شوکران شیرین» را در کارنامه خود دارد، در خصوص نوع نگاه به طنز در کشورهای دیگر گفت: به نظر من تفاوت زیادی میان نوع نگاه ما به طنز و نگاه طنزپردازان کشورهای دیگر وجود ندارد.

مترجم رمان «دریا» گفت: در کشورهای مختلف ممکن است تعاریف یا شیوه‌های بیان متفاوت باشد، اما اصل و ریشه همان طنز است و هدف از طنزپردازی‌ها تقریبا یکی است.

اسدالله امرایی با بیان اینکه می‌توان بین حوزه طنز کشورها و طنزپردازان آن‌ها ارتباط برقرار کرد، گفت: معیار و کیفیت این ارتباط در حوزه ادبیات، بستگی به نزدیکیهای فرهنگی بین جوامع دارد. زیرا آثاری که در فضاهای مشترک فرهنگی انجام می‌شوند، تاثیر گذار بوده و از سوی مخاطبان پذیرفته می‌شوند.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن قرابت‌های فرهنگی بین جوامع، قطعاً حوزه‌های طنز در آنها می‌توانند از هم تاثیرپذیری داشته باشند.

امرایی برگزاری جشنواره «طنز مکتوب» را کاری مثبت و پسندیده ارزیابی کرد و گفت: معتقدم هر قدمی در راه ارتقاء سطح مطالعه، ادبیات، کتاب و کتابخوانی به طور عام  صورت بگیرد، مبارک و پسندیده است. شاید در چنین جشنواره‌هایی اتفاقات بزرگی نیفتد، اما اگر فقط یک اثر از میان آثار ارائه شده به جشنواره قابل اعتنا باشد. همین کافی است.

کد مطلب 1429360

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها