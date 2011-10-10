به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فاتح در تشریح برنامه های اجرایی این اداره کل در سال جاری ضمن اعلام این خبرگفت: تجهیز وتوسعه بانک اطلاعاتی تهیه وتکمیل داشبورد برای انعکاس فعالیت های پژوهشی انجام شده در اداره کل تهیه مقاله ، گردآوری شاخص های پژوهشی کاربردی وارائه به کمسیون اجتماعی وفرهنگی کلان شهرهای ایران و راه اندازی سایت تهران داک وانتشار مطالب پژوهشی واجتماعی در حوزه شهری از دیگر برنامه های این اداره که جهت استفاده پژوهشگران ومحققین در حوزه علوم اجتماعی اهم برنامه های اجرایی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در سال 90 را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: تهیه وتدوین نیم رخ محلات گرد آوری وبه روز رسانی اطلاعات اجتماعی وفرهنگی، برگزاری هم اندیشی های محله ای با هدف بررسی ابعاد اجتماعی وفرهنگی محله، انتخاب ،شناسایی وتوانمند سازی 374 پژوهشگر محله برای گردآوری وبه روز رسانی اطلاعات در محله و برگزاری کارگاه آموزش برای 374 پژوهشگر محله وپیوست اجتماعی با هدف توانمند سازی افراددرخصوص پروژه های اجتماعی وفرهنگی از دیگر برنامه های سال جاری به شمار می آید.

فاتح ادامه داد: روش تهیه وتدوین سلسله کتاب هایی با عنوان نیم رخ شهر با حضور مدیران و کارشناسان و تشکیل کارگروه های پژوهشی برای عملیاتی شدن تدوین نیم رخ شهر و تشکیل جلسات با حضور پژوهشگران اجتماعی برای تهیه نیم رخ شهر باعنوان بررسی وضعیت خودکشی درشهر تهران ،حوزه جمعیت ، مهاجرت ،فضاهای بی دفاع شهری وشناسایی شاخص های مؤثر بر مدیریت فرهنگی واجتماعی شهر تهران وسبک زندگی در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.