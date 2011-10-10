گوسفندی که قربانی نشد/ تقدیر از رئیس جمهور با لهجه بروجردی!

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد صبح دوشنبه در سفر کوتاه خود به لرستان مورد استقبال گرم اهالی روستاهای بروجرد به ویژه روستای "دلی آباد" قرار گرفت به طوریکه روستائیان به یمن حضور رئیس جمهوری قصد داشتند که یک گوسفند را قربانی کنند که در نهایت این گوسفند جان سالم به در برد.

درخواست 20 دقیقه زمان توسط یکی از اهالی روستا برای طرح مشکلات روستائیان از دیگر نکات جالبی بود که موجب خنده حاضران شد. علت خنده حاضران در جلسه به این موضوع بازمی گشت که به دلیل کمبود وقت حتی خود وزیر راه و شهرسازی و سایر مسئولان در این مراسم نتوانستند 20 دقیقه سخنرانی کنند چه برسد به اینکه چنین زمانی در اختیار این فرد قرار داده شود!

همچنین در سفر احمدی نژاد به لرستان اهالی برخی از روستاهای بروجرد با استفاده از فرصت به طرح مشکلات خود پرداختند. وجود مشکل گاز در روستاهای منطقه موجب گلایه بسیاری از روستائیان شده بود به طوریکه یکی از روستائیان در گفتگو با احمدی نژاد گفت: ما همه پول یارانه خود را صرف خرید نفت می کنیم.

تشکر یکی از شهروندان بروجردی با لهجه محلی از رئیس جمهور به دلیل کلنگ زنی راه آهن بروجرد از دیگر نکاتی بود که در پیش از سخنرانی احمدی نژاد رخ داد.

تجمع اهالی روستاهای بروجرد پشت در محل برگزاری مراسم و ممانعت محافظان از ورود این افراد موجب همهمه بیرون از محل برگزاری مراسم شده بود.

یکی دیگر از مسائلی که مانند همیشه فعالیت خبرنگاران را تحت الشعاع قرار داد موضوع ورود خبرنگاران به محل برگزاری مراسم و سخت گیری ها در این زمینه بود که خوشبختانه این بار با پادرمیانی و نگاه ویژه معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان مشکل خبرنگاران حل شد تا اصحاب رسانه از پوشش این مراسم محروم نشوند.

اسفند دود کردن اهالی روستای دلی آباد در حاشیه مراسم و خوشحالی مردم از حضور رئیس جمهوری و آغاز پروژه های مهم در این روز از حاشیه هایی بود که نشان از روحیه قدرشناسی مردم لرستان دارد که می طلبد با تسریع در اجرای این پروژه ها پاسخ ابراز احساسات مردم داده شود.

همچنین روستائیان چه در حاشیه مراسم و چه قبل و بعد از آن با طرح برخی مشکلات از جمله مشکل گاز و تسهیلات زلزله خواستار نگاه ویژه رئیس جمهوری در این زمینه شدند. محمود احمدی نژاد نیز در پاسخ به مطالبات مردم وزیر راه و شهرسازی را مامور کرد تا ضمن جمع آوری نامه های مردم زمینه رفع مشکلات را فراهم کند.

وی البته در پایان سخنان خود به شوخی در مورد درخواست های مردمی برای اعطا تسهیلات زلزله گفت: زلزله که تمام شد، ولی برخی دنبال این هستند برای نوه و نتیجه های خود از این محل خانه بسازند که البته ما از این موضوع ناراحت نیستیم بلکه خوشحالیم، آقای نیکزاد دنبال خواهد کرد تا مشکل این افراد حل شود.

همچنین سفر کوتاه مدت رئیس جمهوری به لرستان از بخش همیشگی جمع آوری نامه های مردمی نیز خالی نبود تا در همین چند ساعتی که دکتر احمدی نژاد در لرستان حضور داشت بسیاری از روستائیان مشکلات خود را در قالب نامه تقدیم رئیس جمهور کنند.