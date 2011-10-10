اجرای 34 طرح تولید ثانویه نفت/ تراز گاز ایران مثبت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلعه بانی با تاکید بر اینکه با راه اندازی تمامی فازهای در دست اجرای پارس جنوبی تراز تولید گاز ایران در بخش بالادستی مثبت می شود، گفت: بر این اساس با راه اندازی این پروژه های مشترک گازی روزانه 200 میلیون مترمکعب گاز به میادین نفتی کشور تزریق خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه بر اساس هدف گذاری اولیه تزریق گاز به میادین نفتی به میزان روزانه 220 میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است که البته این حجم افزایش می یابد، تصریح کرد: طبق برنامه پنج ساله پنجم توسعه، 34 پروژه تزریق گاز در مناطق نفتخیز به اجرا در می آید که 18 پروژه مربوط به مناطق نفتخیز جنولب و هفت پروژه مربوط به مناطق مرکزی و بقیه مربوط به سایر مناطق است.

معاون وزیر نفت با یادآوری بنابر سند چشم انداز 20 ساله، ایران باید به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه تبدیل شود، اظهار داشت: علاوه بر آن حفظ جایگاه دومین تولیدکننده نفت خام در اوپک و دستیابی به جایگاه دوم جهانی در تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده ازمخازن مشترک، از جمله مواردی است که در چشم‌انداز صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت، افزود: در صورت تحقق برنامه های سرمایه گذاری و جذب منابع مالی مورد نظر، ظرفیت تولید نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی ایران تا سال ۱۳۹۴ افزایش قابل توجه ای می یابد.

به گفته وی برای دستیابی به متوسط تولید روزانه 4.9 میلیون بشکه نفت خام، یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی تا پایان برنامه پنجم توسعه هدف گذاری شده است.

این مقام مسئول، ادامه داد: همچنین بنابر برنامه ریزی های انجام گرفته، تولید تمامی میادین مشترک نفتی تا پایان برنامه پنجم به چند برابر رقم فعلی خواهد رسید و علاوه بر آن تولید میادین گازی نیز تا 200 درصد افزایش خواهد یافت.

وی با اعلام اینکه میدان گازی پارس جنوبی، گلوگاه تولید گاز در کشور و به منزله پلی برای ورود ایران به بازارهای جهانی به شمار می رود، بر لزوم توسعه آن تاکید کرد و گفت: بدین منظور برنامه های توسعه فازهای این میدان تدوین و قراردادهای مربوط به آن نیز منعقد شده است.

قلعه بانی با اعلام اینکه بنابر برنامه، تولید گاز میدان گازی پارس جنوبی تا پایان برنامه پنجم به به روزانه 775 میلیون متر مکعب خواهد رسید، تبیین کرد: توسعه میدان مشترک پارس جنوبی توسط پیمانکاران و سازندگان داخلی سندی بر توانمندی های صنعت نفت به شمار می رود و از همین رو جایگاه والایی دارد.