  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

رضایی فرح آبادی:

شهرداری برنامه توسعه شهری ساری را تدوین کند

شهرداری برنامه توسعه شهری ساری را تدوین کند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به حجم روزافزون توسعه شهرنشینی در مرکز استان، اظهار داشت: شهرداری باید برنامه مدون توسعه شهری ساری را اجرایی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ضایی فرح آبادی ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: معضل اصلی و امروزی شهر مرکز استان، ترافیک است.

وی اظهار داشت: متاسفانه ترافیک ساری هر روز پیچیده تر شده و ساری در حال گسترش بوده ولی هیچ دستگاهی مسئولیت ساماندهی ترافیک مرکز استان را بر عهده نمی گیرد.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه مرکز استان به صورت شعاعی رو به توسعه است، تصریح کرد: ترافیک در مرکز استان به یک معضل تبدیل شده است.

رضایی گفت: برای حل مشکل ترافیک در شهرهای شعاعی باید خیابانهای عریضی احداث تا خیابانهای شعاعی را به صورت حلقوی به هم متصل کنند.

وی از شهردار ساری خواست تا برنامه جامع پنج یا 10 ساله برای توسعه شهر ساری ارائه دهد و گفت: ساری نیاز به عمران و آبادی بیشتری دارد و از همه مراکز استانهای کشور محروم تر است.

شهر ساری مرکز مازندران، 500 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1429371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها