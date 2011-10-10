شهرداری برنامه توسعه شهری ساری را تدوین کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ضایی فرح آبادی ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: معضل اصلی و امروزی شهر مرکز استان، ترافیک است.

وی اظهار داشت: متاسفانه ترافیک ساری هر روز پیچیده تر شده و ساری در حال گسترش بوده ولی هیچ دستگاهی مسئولیت ساماندهی ترافیک مرکز استان را بر عهده نمی گیرد.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه مرکز استان به صورت شعاعی رو به توسعه است، تصریح کرد: ترافیک در مرکز استان به یک معضل تبدیل شده است.

رضایی گفت: برای حل مشکل ترافیک در شهرهای شعاعی باید خیابانهای عریضی احداث تا خیابانهای شعاعی را به صورت حلقوی به هم متصل کنند.

وی از شهردار ساری خواست تا برنامه جامع پنج یا 10 ساله برای توسعه شهر ساری ارائه دهد و گفت: ساری نیاز به عمران و آبادی بیشتری دارد و از همه مراکز استانهای کشور محروم تر است.

شهر ساری مرکز مازندران، 500 هزار نفر جمعیت دارد.