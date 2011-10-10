60 هزار دانشجو در دانشگاه های کردستان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده ظهر دوشنبه در مراسم سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: 60 درصد از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای استان کردستان افراد بومی و بیش از 50 درصد از آنها را دانشجویان دختر تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه مردم استان کردستان لایق خدمتگزاری بهتری هستند، بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اقدامات گسترده در رفع بی سوادی مردم در این استان صورت گرفت و بر اساس آمارهای موجود نرخ باسوادی در کردستان به بیش از 82 درصد افزایش پیدا کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان استراتژی نظام را در برقراری رفاه اجتماعی، برقراری همدلی و وحدت مردمی و پرهیز از نفاق در میان مردم معرفی کرد و گفت: دشمنان با ترویج ذهنیت تبعیض بین شیعه و سنی، درجه دو خواندن مردم کرد و بی ارتباطی مردم استان کردستان با نظام قصد ایجاد تنش و ناهماهنگ جلوه دادن اتحاد مردم سراسر ایران را دارند که مقابله در مقابل این توطئه ها وظیفه اقشار مختلف در جامعه است.

حسن زاده دستیابی ایران به بالاترین درجات از علوم و دانش های مطرح جهان را موفقیتی دیگر از سوی جوانان دانشمند کشور دانست و گفت: هدف امروز تهاجم های دشمن تهدید برای از بین بردن دانشمندان و گسترش ترور نخبه های علمی در کشور است که باید از همه جوانب تهدیدات شناسایی و توسط نیروهای علمی و نخبگان دانشگاهی خنثی بشود.

وی کشور را در رشته های سد سازی، هواپیمایی بدون سرنشین و بمب افکن های پیشرفته و دیگر علوم توانمند دانست و اعلام کرد: صنعت سد سازی برخی کشورها توسط مهندسان سازنده سد کشورمان تامین می شود و در استان کردستان 10 سد فعال، 15 سد در حال مطالعه و 16 سد در حال احداث گواهی بر توانمند بودن ایران و ایرانی در علوم مختلف است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان تلاش بیشتر جوانان و دانشجویان در ارتقاء علمی کشور و بی نیاز کردن کشور را لازم دانست و اظهار داشت: برقراری ارتباطات دو جانبه و صمیمی فرهیختگان دانشگاهی و دانشجویان در پیشبرد اهداف عالی و علمی کشور را افزایش خواهد داد.

حسن زاده تبادل اطلاعات در جهان را در بیداری کشورهای اسلامی موثر دانست و اعلام کرد: منشاء بیداری اسلامی به پا خواسته ایران و انقلاب شکوهمند آن است که رئیس جمهور مقتدر آن توانست استکبار جهانی را صحن سازمان ملل متحد به چالش بکشاند.

وی با اشاره به شاخص و ویژگی نترس بودن مسئولان کشوری اظهار داشت: آمریکا 80 میلیون دلار هزینه جاسوسی علیه کشور ایران را متقبل شد و امروز با در نظر نگرفتن حاکمیت در دولت های خود 180 بانک در حال ورشکستگی دارد و این بزرگترین چالش اقتصادی در حال حاضر است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار کردستان در پایان گفت: پشتیبانی کشور ایران از دیگر کشورها و مطرح کردن آن در سازمان ملل مسئولیت پذیر بودن و مردمی بودن مسئولان این نظام را به جهانیان معرفی کرد و این رمز پیشرفت نظام اسلامی است.