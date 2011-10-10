سیستان و بلوچستان به قطب توسعه و عمران تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی کشور اظهار داشت: این استان با اجرای بیش از سه هزار و 500 پروژه عمرانی کوچک و بزرگ از جمله سد سازی، راهسازی، آب و فاضلاب، گازرسانی، کشاورزی، ورزشی، فرهنگی و مسکن مهر هم اکنون به قطب توسعه و عمران تبدیل شده که نیازمند همکاری بیش از پیش نظام مهندسی است.

وی با اشاره به اینکه این استان در هیچ دوره ای به اندازه دولت نهم و دهم حجم وسیع عمران و سازندگی را تجربه نکرده است، گفت: وسعت و پراکندگی پروژه های عمرانی و کشاورزی نیازمند نظارت مداوم و دقیق مهندسی است که در این رابطه سازمان نظام مهندسی می تواند دستگاه های اجرایی استان را پشتیبانی کند.

وی با تبریک ولادت ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) افزود: سیستان و بلوچستان آمادگی کامل دارد از تمامی تجارب و ظرفیت علمی این سازمان در اجرای پروژه های بزرگ و تخصصی استفاده نماید.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: سازمان نظام مهندسی طرح ها و پیشنهادهای خود را در بخش های مختلف عمرانی و اشتغالزایی به مدیریت استان ارائه نماید.

وی با اشاره به اینکه تعامل خوبی بین نظام مهندسی سیستان و بلوچستان و مجموعه مدیریت استان وجود دارد گفت: از تمامی توان علمی این سازمان در رشد و توسعه این منطقه استفاده خواهد شد.