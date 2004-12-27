هاشمي رفسنجاني : نبايد در سايه قدرت طلبي، همه مقدسات، ارزش ها و عملكرد ديگران را به بازي گرفت // مخدوش شدن وحدت و انسجام ملي، موجب رخنه دشمن مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بااشاره به وضعيت كنوني كشور تصريح كرد: مهمترين و سرنوشت سازترين مساله پيش روي جامعه، حضور حداكثري مردم در انتخابات آتي است.

وي افزود: مجريان بايد احساس كنند كه داراي پشتوانه مردمي هستند.

رييس مجمع تشخيص مصلح نظام انسجام ملي را مهمترين ضرورت ذكر كرد و بيان داشت: تشتت و تفرقه موجب مي شود كه كسي جرات نكند تصميم واقعي كه تشخيص مي دهد با خيال راحت عملي نمايد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت: نبايد در سايه قدرت طلبي، همه مقدسات، ارزشها و عملكرد ديگران را به بازي گرفت.

وي تاكيد كرد: در صورت مخدوش شدن وحدت و انسجام ملي، موجبات رخنه دشمن فراهم خواهد شد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش به اقدامات و زير ساخت هاي فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي اشاره كرد و تصريح كرد: انقلاب اسلامي ذاتا بر مبناي انقلاب فرهنگي صورت گرفته، اما مسائل فرهنگي بايد به گونه اي باشد كه از پيرايه هاي غير قابل قبول دور باشد.

ايشان با ياداوري ابزار و مراكز مسوول فرهنگ بيان داشت: كار فرهنگي به عنوان يك اصل، ضرورت دارد، اما لازمه آن ايجاد فرهنگ براي حفظ آن است كه بايد به آن توجه شود.

آيت الله هاشمي رفسنجاني با ارائه تحليلي از چالش هاي داخلي و بين المللي گفت: ايران با تاريخ كهن، منابع غني انساني و طبيعي، موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب و قرار گرفتن آن در چهار راه دنيا و با افكار متعالي و مترقي اهل بيت مي تواند، با رونق اقتصادي و تامين رفاه براي مردم در دنيا الگو باشد و اين مساله اي است كه دشمنان از آن واهمه دارند.

ايشان تاكيد كرد: يك جامعه عقب مانده، منزوي و فاقد توسعه و عمران نمي تواند الگوي اسلام باشد.

آيت الله هاشمي با بيان مطلب فوق تصريح كرد: مكتب اسلام به لحاظ دارا بودن جهان بيني و ايدئولوژي غني و استراتژي و تاكتيك عملي، ظرفيتهاي بسياري براي الگو سازي دارد واميدواريم در ربع قرن آتي انقلاب اسلامي بتواند اين الگو مناسب را به جهانيان ارائه دهد.

به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ابتداي اين ديدار آقاي رئوفي، دبير كل جامعه اسلامي فرهنگيان و تعدادي از اعضا، با تشريح اوضاع سياسي و اجتماعي كشور در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري به طرح سوالاتي پرداختند كه توسط رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ داده شد.