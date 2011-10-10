انجام 3 هزار عمل کاشت حلزون شنوایی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد دانشی، دبیر علمی کنگره با اعلام این خبر گفت: هدف از برپایی این کنگره که از سوی مراکز تحقیقاتی گوش و حلق و بینی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برپا می‌شود، ارتقای سطح علمی مربوط به کاشت حلزون شنوایی و تبادل علمی میان پزشکان متخصص داخل و خارج کشور است.

وی ادامه داد: کاشت حلزون شنوایی برای افراد ناشنوایی به کار می‌رود که به دلایل مادرزادی ناشنوا هستند یا بر اثر عواملی مانند ضربه، ابتلا به عفونت و مننژیت شنوایی خود را از دست داده قادر به استفاده از سمعک نیستند.

دانشی با اشاره به اینکه کاشت حلزون سبب جلوگیری از بروز معلولیت شده، امکان بازگشت افراد را به جامعه فراهم می‌آورد، تصریح کرد: عمل کاشت حلزون شنوایی از هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و عاطفی که گریبانگیر یک ناشنوا خواهد بود جلوگیری می‌کند.

وی گفت: در تکنولوژی جدیدی که قرار است در دومین کنگره بین‌المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته ارایه شود کاشت دو طرفه حلزون شنوایی ارایه می‌شود زیرا عمل کاشت حلزون شنوایی در ایران تاکنون در یک گوش فرد ناشنوا انجام می‌شده است.

دبیرعلمی دومین کنگره بین‌المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته افزود: تاکنون بیش از سه هزار عمل کاشت حلزون شنوایی در کشور انجام شده است که ارایه دستاوردهای مربوط به این اعمال جراحی در این کنگره از دیگر اهداف برپایی آن به شمار می‌رود.

دومین کنگره بین‌المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته با حضور 50 میهمان خارجی از سراسر دنیا 20 تا 22 مهرماه در تهران برپا می‌شود.

در این کنگره میهمانی از کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان، ایتالیا، آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، اتریش، اسپانیا، نروژ، یونان، لهستان، جمهوری چک، استرالیا، ترکیه، اسلوونی، مصر، امارات متحده عربی، عربستان، عراق، اردن و بحرین حضور دارند.