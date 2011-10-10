سرمایه گذاری 1300 میلیارد تومانی در راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک

هوشنگ پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه دارای طول 347 کیلومتر است که در مسیر آن 9 دستگاه تونل با طول 37 کیلومتر احداث خواهد شد.

وی زمان این پروژه را سه ساله دانست و یادآور شد: همچنین در مسیر اجرای این طرح ملی بیش از 4 کیلومتر پل تعبیه خواهد شد.

معاون ساخت و توسعه راهها و راه آهن وزارت راه و شهرسازی با تشریح اهداف اجرای این پروژه، یادآور شد: این پروژه شاخه دوم راه آهن جنوب خواهد بود که در راستای رفع تنگناهای محور قدیم احداث می شود.

پاکدل با اشاره به اتصال مرکز لرستان با اجرایی شدن این پروژه به شبکه ریلی کشور، عنوان کرد: خط آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک دارای 17 ایستگاه است.

وی سرعت این طرح را 100 کیلومتر در ساعت عنوان کرد و بیان داشت: حداکثر شیب طولی مسیر این پروژه 15 در هزار خواهد بود.