99 درصد جمعیت کردستان تحت پوشش شبکه گاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مهدوی ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه های جمعی استان کردستان افزود: در شش ماهه اول سال 90 شبکه گازرسانی به شهرها و روستای استان کردستان با رشد 14 درصدی روبرو بوده و با 665 کیلومتر لوله گذاری یک شهر و 64 روستای جدید گازدار شدند.

وی اظهار داشت: با توجه به انتقال خطوط شبکه گاز استان کردستان به شهرها و روستاهای جدید در حال حاضر 22 شهر و 456 روستای کردستان دارای گاز طبیعی هستند که این میزان نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان همچنین به واحدهای صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: امسال 59 واحد صنعتی جدید گازدار شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشد داشته است و هم اکنون کلیه هشت شهرک صنعتی فعال در استان و 456 واحد صنعتی تحت پوشش شبکه گاز هستند که این آمار نشان می دهد قریب به 100 درصد واحدهای صنعتی استان دارای گاز طبیعی و انشعاب گاز هستند.

مهدوی یادآور شد: در کل استان کردستان پنج هزار و 50 کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی وجود دارد که از این میزان 60 درصد آن به شبکه های روستایی اختصاص داشته که این نشان از نگاه ویژه مسئولان به توسعه روستاها در استان کردستان است.

وی گفت: درحال حاضر یک میلیون و 400 هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی استان کردستان با 169 هزار انشعاب فعال و 272 هزار انشعاب در حال بهره برداری تحت پوشش شبگه گازرسانی هستند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به مصوبات سفرهای هیات دولت و مقام معظم رهبری به این استان بیان کرد: در این مصوبان مقرر شد که 400 روستای استان گازدار شوند که با توجه به تحقق 86 درصدی این مصوبات تاکنون 212 روستا از این نعمت برخوردار شده و 138 روستا نیز عملیات گازرسانی آنها در حال انجام است که پیش بینی می شود تا پایان شش ماهه نخست سال آینده این طرح ها به صورت 100 درصد انجام شود.

مهدوی همچنین به اعتبارات انجام طرح های گازرسانی کردستان اشاره کرد و افزود: علیرغم تلاش ها و پیگیری های مسئولین استانی و استاندار کردستان از اعتبار 100 میلیارد تومانی سال 89 تنها هشت میلیارد و 500 میلیون تومان تخصیص یافت و امسال نیز تاکنون از اعتبار 100 میلیارد تومانی سال 90 رقمی تحقق نیافته است و کلیه اعتبارات پروژه های انجام شده و درحال پیگیری از محل اعتبارات داخلی شرکت گاز استان تامین شده است.