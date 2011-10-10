عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص نشست هماهنگی پیش از دیدار ایران - بحرین گفت: در این جلسه موارد مختلفی مطرح شد که مهمترین آن تعیین رنگ پیراهن دو تیم بود. براین اساس تیم کشورمان با لباس سفید مقابل بحرین صف آرایی می کند که قرمز خواهد پوشید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در جلسه امروز از نماینده بحرین درخصوص میزبانی کشورمان سئوال شد که وی با ابراز رضایت از پذیرایی ما تنها از فاصله هتل محل اقامت تیم بحرین تا محل برگزاری تمرین این تیم گلایه کرد. ما هم در پاسخ عنوان کردیم که آنها ساعت مناسبی را برای برگزاری تمرینات خود انتخاب نکرده‌اند به همین خاطر با ترافیک مواجه شده‌اند.

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص بلیت فروشی و اختصاص جایگاه به تماشاگران بحرینی گفت: اگر تماشاگران بحرینی به ورزشگاه بیایند، آمادگی پذیرایی از آنها را داریم.

روزنامه "گالف دیلی نیوز" نیز با اشاره به میزبانی خوب کشورمان از تیم ملی فوتبال بحرین عنوان کرد: "مارتین تیلور" سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین تنها از نور کم زمین و خط کشی‌های زمین تمرین گلایه داشته است.

تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 19:30 فردا سه شنبه در چارچوب هفته سوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به مصاف تیم ملی فوتبال بحرین خواهد رفت. این بازی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.