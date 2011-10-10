دانشگاه آزاد نمادی از علم و تکنولوژِی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایرانبخش بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه اردوی توجیهی دانشجویان جدیدالورود این واحد دانشگاهی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی توانسته نیازهای علمی و تحصیلی جامعه رو به رشد و در حال توسعه ایران را تا حد زیادی برآورده کند.

وی از آن بعنوان شجره طیبه ای یاد کرد که تمامی بزرگان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر عظمت و اهمیت آن صحه گذاشته اند.

رئیس کمیته پژوهش و فناوری منطقه 10 گفت: پیشرفت های کمی و کیفی دانشگاه آزاد اسلامی و وسعت تاثیرگذاری آن به حدی است که می توان مدعی شد در صورت عدم تولد این نهاد دانشگاهی مسلماً توسعه کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با معضلات عدیده ای مواجه می شد.

وی با اشاره به این مطلب که دانشگاه آزاد اسلامی با ساده ترین و ابتدایی ترین امکانات متصور، کار خود را برای امید بخشی و ترسیم آینده ای درخشان برای علاقه مندان به تحصیلات عالیه آغاز کرده است، تبدیل شدن آن را به نمادی از علم و تکنولوژی در جهان را مدیون حمایت های ماندگار و موثر حضرت امام (ره) دانست.



ایرانبخش عنوان کرد: هم اکنون این نهاد علمی بعنوان بزرگترین مجتمع آموزش عالی جهان نقش برجسته ای در فعالیت های علمی، پژوهشی و بین المللی، رشد و توسعه علمی کشور داشته و حضور درخشان اساتید فرهیخته و دانشجویان خلاق و مبتکر در همایش ها و سمینارهای علمی و رقابت بین المللی موجب ارتقای بنیه و توان علمی کشور شده است.

