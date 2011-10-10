  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

ولایتی خبر داد:

زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان شد/ متکی دبیر اجرایی

زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان شد/ متکی دبیر اجرایی

علی اکبر ولایتی گفت: با مصوبه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان علیرضا زاکانی به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی و منوچهر متکی به عنوان دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی با بیان این خبر افزود: شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان روز گذشته یکشنبه با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید.

وی اضافه کرد: اعضای شورا پس از عرض ارادت به ساحت مقدس و مبارک حضرت علی بین موسی الرضا (ع) و تبریک ولادت با سعادت آن امام همام و بررسی اخبار و اطلاعات واصله مربوط به انتخابات آتی موارد ذیل را مورد بحث و تبادل نظر و تصویب قرار دادند.

1- انتخاب آقای دکتر دکتر علی رضا زاکانی به عنوان مسئول ستاد مرکزی انتخابات شورای مرکزی

2- انتخاب آقای منوچهر متکی به عنوان دبیر هیئت اجرایی

3- آیین نامه مربوط به ترکیب و نحوه انتخاب اعضای شوراهای داوری و اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در استان ها

ولایتی تاکید کرد: با توجه به اظهار نظرها و موضع گیری های متفاوت بعضی از شخصیت های محترم سیاسی وابسته به شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان، کماکان مواضع رسمی این جبهه، توسط سخنگو اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1429392

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها