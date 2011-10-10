زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان شد/ متکی دبیر اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی با بیان این خبر افزود: شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان روز گذشته یکشنبه با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید.

وی اضافه کرد: اعضای شورا پس از عرض ارادت به ساحت مقدس و مبارک حضرت علی بین موسی الرضا (ع) و تبریک ولادت با سعادت آن امام همام و بررسی اخبار و اطلاعات واصله مربوط به انتخابات آتی موارد ذیل را مورد بحث و تبادل نظر و تصویب قرار دادند.

1- انتخاب آقای دکتر دکتر علی رضا زاکانی به عنوان مسئول ستاد مرکزی انتخابات شورای مرکزی

2- انتخاب آقای منوچهر متکی به عنوان دبیر هیئت اجرایی

3- آیین نامه مربوط به ترکیب و نحوه انتخاب اعضای شوراهای داوری و اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در استان ها

ولایتی تاکید کرد: با توجه به اظهار نظرها و موضع گیری های متفاوت بعضی از شخصیت های محترم سیاسی وابسته به شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان، کماکان مواضع رسمی این جبهه، توسط سخنگو اعلام خواهد شد.