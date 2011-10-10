علت تعلیق فعالیت کارگزار بورسی/ نحوه پرداخت طلب مشتریان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عطایی با اعلام اینکه هیچگونه مشکلـی در خصوص تعهدات کارگزاری راهبـرد به مشتریان وجود ندارد، گفت: کارشناسان شرکت بورس و سازمان بورس جهت رسیدگی به مسائل و درخواست های مشتریـان، در محل شرکت مستقر هستند.

رئیس اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، اظهار داشت: در حال حاضر، کارگزاری راهبرد برای رسیدگی به درخواست های مشتریان اعم از مطالبه وجوه بستانکاری و سایر درخواست ها هیچگونه مشکلی ندارد و با توجه به استقرار مسئولان و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس در محل کارگزاری پس از دریافت شماره حساب از مشتریان، مبالغ بستانکاری آنها از طریق واریز وجه به حساب بانکی و یا پرداخت چک صورت می گیرد.

عطایی تاکید کرد: طبق هماهنگی انجام شده با مدیرعامل شرکت کارگزاری راهبرد و مسئولان مربوطه، 1.5 درصد از سهام شرکت بورس متعلق به این شرکت در روز چهارشنبه هفته جاری از طریق بازار فرابورس به مزایده گذاشته خواهد شد که ارزش تقریبی پایه این سهام، در حدود 25 میلیارد ریال است و با فروش این سهام شرکت کارگزاری نقدینگی لازم را جهت پاسخگویی به سایر تعهدات خود به دست خواهد آورد.

وی خاطرنشان کرد: مشتریان شرکت کارگزاری راهبرد در صورت بروز هرگونه مشکل می توانند مراتب را جهت رسیدگـی به نمایندگان سازمان و شرکت بورس مستقر در محل کارگزاری اعلام نمایند.

رئیس اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، علت تعلیق فعالیت کارگزاری راهبرد را عدم افزایش سرمایـه در موعد مقرر اعلام کرد.