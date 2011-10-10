رشته های بومی کردستان در دانشگاه جامع علمی کاربردی آموزش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رستمی ظهر دوشنبه در مراسم سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در آمفی تئاتر این مرکز اعلام کرد: دانشگاه علمی کاربردی با هدف برطرف کردن تمامی نیازها و رفع نقص های موجود در نظام آموزش عالی مهارتی اقدام به احداث این مرکز در سطح کشور کرده است.

وی با اشاره به اینکه آموزش های دانشگاهی منطبق با رفع نیازهای بازار نیست، افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی با استفاده از بهره گیری بهتر از امکانات سطح کشور آموزش های شغلی لازم و مهارت آموزی با محور علمی و در راستای تاسیس نظام مهارتی نوین در خدمت بازار کشور و قابل دسترس در تمام ابعاد را ایجاد کرده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان با اشاره به اینکه این مرکز آموزش عالی بزرگ ترین دانشگاه حضوری وابسته به بخش دولتی است، بیان کرد: 840 مرکز از این دانشگاه در سطح کشور و نزدیک به نیم میلیون دانشجو در سراسر کشور در این مرکز مشغول تحصیل هستند و بخش عمده ای از این مرکز به بخش خصوصی واگذار شده است.

رستمی وابستگی شدید تکنولوژی ایران بعد از انقلاب به خارج از کشور و وجود تحریم های گسترده علیه انقلاب را دلیلی برای احداث مرکزی آموزشی در راستای قطع وابستگی و پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی دانست و افزود: با همکاری و تلاش مضاعف جهاد کشاورزی، صنایع استان کردستان، شورای برنامه ریزی آموزشی و استانداری مباحث فرهنگی در این مرکز با جدیت دنبال می شود.

وی رایج کردن انحرافات اخلاقی و جنسی بین جوانان را تغییر استراتژیکی دشمنان و عوامل استکبار علیه ایران دانست و بیان کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران تنها کشور جهان است که در تصمیم گیری و استفاده از منابع به طور آزادانه عمل می کند و به هیچ کشوری وابسته نیست.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان حمایت مالی بخش دولتی در مشارکت برنامه های فرهنگی لازم خواند و اظهار داشت: تنها راه مقابله با دشمنان برگزاری و ترویج مباحث فرهنگی و اسلامنی در بین جوانان خواند.

مراسم هجدهمین سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان و جمعی از مسئولان اجرایی استان برگزار شد.