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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

مانور رژه موتوری در زاهدان برگزار شد

مانور رژه موتوری در زاهدان برگزار شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مانور رژه موتوری در اولین روز از هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که ظهر دوشنبه برگزار شد، 55 دستگاه خودروی امدادی سبک و سنگین با حضور دستگاه های اداری مدیریت بحران استانداری، جمعیت حلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، راه و ترابری، شرکت آب و فاضلاب، نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی حضور یافتند.

این رژه با حضور تمامی اعضا کارگروه ستاد حوادث و اعضای امداد و نجات، با اعلام رمز مانور "یا علی بن موسی الرضا (ع)" از محل جمعیت حلال احمر شهرستان زاهدان آغاز و در سطح شهر به سمت پایگاه امدادی به اجرا درآمد.

هدف از این مانور آمادگی تمام تیم های گروه های امدادی به منظور پاسخگویی به حوادث و سوانح بود.

کد مطلب 1429397

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