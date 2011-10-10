مانور رژه موتوری در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که ظهر دوشنبه برگزار شد، 55 دستگاه خودروی امدادی سبک و سنگین با حضور دستگاه های اداری مدیریت بحران استانداری، جمعیت حلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، راه و ترابری، شرکت آب و فاضلاب، نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی حضور یافتند.

این رژه با حضور تمامی اعضا کارگروه ستاد حوادث و اعضای امداد و نجات، با اعلام رمز مانور "یا علی بن موسی الرضا (ع)" از محل جمعیت حلال احمر شهرستان زاهدان آغاز و در سطح شهر به سمت پایگاه امدادی به اجرا درآمد.

هدف از این مانور آمادگی تمام تیم های گروه های امدادی به منظور پاسخگویی به حوادث و سوانح بود.