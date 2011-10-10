افتتاح پنج پروژه عمرانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع فرهنگی- رفاهی امام علی(ع)، پروژه 400 متری اداری فرماندهی مرزبانی استان، پروژه سوله های آمادی، ساختمان وظیفه عمومی و پروژه مجتمع آموزشی- رفاهی الغدیر ظهر دوشنبه با حضور استاندار و اعضای شورای تامین آذربایجان غربی همزمان با هفته نیروی انتظامی به طور همزمان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

برای بهره برداری از این پروژه ها که در هشت هزار و 701 متر مربع زیربنا و چهار هزار متر مربع محوطه احداث شده اند در مجموع 46 میلیارد و 811 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

اعطای سردوشی به تعدادی از کارکنان نیروی انتظامی و اهدای جایزه به برگزیدگان مسابقات ناجا و همچنین تجلیل از کارکنان ساعی و تلاشگر نیز با حضور استاندار آذربایجان غربی در این آیین صورت گرفت و مانور یگان ویژه پاسداران انتظامی در دو بخش موتوری و خودرویی در مبارزه با اشرار مسلح برگزار شد.

استاندار آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به اینکه نیروهای نظامی و انتظامی در صف اول خدمتگزاری به نظام قرار داشته و خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران در صدر خدمات ملی و الهی است، گفت: امنیت و اقتدار کشور در شهرها و مرزهای کشور مرهون تلاشها و مجاهدتهای نیروهای نظامی و انتظامی است.

وحید جلال زاده اظهار داشت: امروز برآیند همه فعالیت های مسئولان کشوری، لشگری، نظامی، امنیتی، مدیران فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در نظام اسلامی ما باید ختم به توانمندی نظام جمهوری اسلامی ایران شده و هر اقدامی که ما را از این هدف بزرگ باز دارد دست شیاطین در کار است.

وی با بیان اینکه دشمنان سعی در ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی ایران و معرفی چهره ای منفی از نظام به جهانیان هستند، بیان داشت: امروز همه اقدامات دشمن متوجه این موضوع بوده که به مردم ایران و همه ملتهای آزادیخواه جهان که چشم به این مرز و بوم دارند نشان دهند که این کشور و نظام در اداره امور خود ناتوان است.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه همه توان مدیریتی کشور در همه بخش ها باید معطوف به این نکته باشد که به همه کشورهای دنیا ثابت کنیم که دارای نظامی توانمند و کارا هستیم، خاطر نشان کرد: همت بلند مقام معظم رهبری و حضور همیشگی مردم در دفاع از آرمانها، معطوف به افتخار آفرینی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز در این آیین ضمن تجلیل از تلاش های شبانه روزی پلیس در جامعه، با اشاره به اینکه پلیس ما مصداق بارز مجاهدین فی سبیل الله است، افزود: نیروهای انتظامی با شور و اشتیاق به مردم خدمت می کنند و نسبت به آنان متواضع هستند.

سردار سرتیب دوم پاسدار محمد علی نصرتی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در برقراری امنیت و آسایش مردم تمام توان خود را به کار گرفته اند تا مردم در امنیت کامل به سر ببرند، اظهار داشت: امنیت پایدار جز مطالبات مردم بوده و عدالت و معیشت مردم در بستر امنیت ممکن است .

وی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی متعلق به همه مردم بوده و همه ما وظیفه داریم تا با جان و دل از این مملکت و از دست آوردهای نظام حفاظت کنیم ، بیان داشت: امروز ما در یک فضای همدلی و وفاق در استان می توانیم به هر چیزی که می خواهیم به آن دست یابیم باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم .