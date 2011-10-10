به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی دانش آموزی آسیا از 21 مهرماه در ورزشگاه 6 هزار نفری الغدیر ارومیه با حضور حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش آغاز خواهد شد.
فرشید ارمیان دبیر فدراسیون ورزش مدارس کشور با اعلام این خبر گفت: این دوره از مسابقات با حضور 6 تیم خارجی همراه با تیم ملی والیبال دانش آموزی ایران و منتخب ارومیه برگزار میشود.
وی با تاکید بر آمادگی ارومیه برای میزبانی از رقابتهای والیبال قهرمانی دانش آموزی آسیا یادآور شد: اینگونه میزبانیها در ایران به هرچه پر قدرتتر شدن فدراسیون ورزش مدارس کمک میکند به همین دلیل با همت مهندس کیومرث هاشمی میزبان بازیهای آسیایی فوتسال و فوتبال دانش آموزان زیر 18سال آسیا را برای شهریورماه سال آینده هم برعهده گرفتهایم.
لیگ فوتسال دانش آموزی برگزار میشود
لیگ فوتسال دانش آموزی ایران در سه سطح لیگ برتر، لیگ یک و لیگ دو از تاریخ 12 آبانماه آغاز میشود. قرار است دیدار تیمهای استان البرز و شهرستانهای استان تهران به عنوان دیدار نخست لیگ برتر برگزار شود.
حسین شمس رئیس انجمن فوتسال با حمایت مهندس کیومرث هاشمی قائم مقام وزیر به دنبال برگزاری این بازی در استادیوم 12هزار نفری آزادی است و به همین منظور امروز به همراه دبیر و اعضا هیئت رئیسه انجمن از ورزشگاه آزادی بازدید کرد و از بازسازی جدید و استانداردسازی رختکنهای این سالن ابراز رضایت کرد.
مسابقات فوتسال لیگ دانش آموزی به صورت دورهای برگزار میشود. قرار است دیدار افتتاحیه این رقابتها به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش شود.
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