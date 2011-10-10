محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با درایت کادر فنی، برای استفاده مناسب از تعطیلی لیگ برتر، تیم صبای قم برنامههای تمرینی منظمی داشته است تا از هر نظر برای ادامه بازیهای لیگ برتر آماده شود.
وی با مثبت ارزیابی کردن تمرینات این روزهای تیم فوتبال صبای قم، ادامه داد: از سه شنبه گذشته دور جدید تمرینات تیم آغاز شده است و چندین جلسه تمرینی برگزار شده است تا بازیکنان برای دیدار حساس هفته آینده مقابل ذوب آهن نیز به هماهنگی و شرایط خوبی برسند.
مدیر تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: بعد از دیدار با پرسپولیس تهران در هفته نهم تا دیدار ما با تیم فوتبال ذوب آهن، دقیقا 14 روز فاصله وجود داشت و برای همین منظور با هدف اینکه تعطیلی لیگ برتر روی کیفیت کار تیمی ما نتیجه مثبت داشته باشد، کادر فنی تمام تلاش خود را به کار گرفت.
وی ادامه داد: در واقع با برنامهریزی بسیار خوبی که از سوی کادر فنی تیم فوتبال صبای قم صورت گرفته است، حتی میتوانم بگویم که شرایط نامناسب تعطیلی لیگ که تهدیدی برای تیم ما بود را به عنوان فرصتی برای بهبود وضعیت تیم در بخشهای مختلف استفاده کردیم.
کشوری فرد در ادامه به آمادگی صبای قم برای دیدار این هفته مقابل ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: مطمئنا این بازی سخت و درگیرانه خواهد بود اما بازیکنان صبای قم انگیزه زیادی برای پیروزی در این دیدار دارند تا پیروزی دیگری در خانه کسب کنیم.
وی افزود: تا پایان هفته نهم از دور رفت رقابتهای دهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به خوبی نشان دادهایم که تیم صبای قم ظرفیت بسیار خوب و بالایی دارد و اطمینان دارم که تا پایان لیگ میتوانیم جایگاهی مناسب در جدول ردهبندی داشته باشیم.
مدیر تیم فوتبال صبای قم یادآور شد: تیم صبای قم پیش از آغاز رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور نیز اردوهای خوب و تمرینات فشردهای را پشت سر گذاشت و در طول لیگ هم تمرینات منظم و سختی را داشته و خواهد داشت تا امسال در لیگ تیمی باشد که خیلی ها تصور موفقیت آن را تا این هفته نداشتند.
تیم فوتبال صبای قم که در حال حاضر با کسب 19 امتیاز از 9 بازی گذشته خود در مکان سوم جدول ردهبندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور قرار دارد، در هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر روز جمعه این هفته از ساعت 17 در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم میزبان تیم رده یازدهم جدول رده بندی یعنی ذوب آهن اصفهان است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر تیم فوتبال صبای قم گفت: تعطیلات لیگ برتر بین هفتههای نهم و دهم زمان مناسبی برای تقویت صبای قم بود و مطمئنا صبا در دیدار با ذوب آهن با انگیزه زیاد به دنبال پیروزی است.
محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با درایت کادر فنی، برای استفاده مناسب از تعطیلی لیگ برتر، تیم صبای قم برنامههای تمرینی منظمی داشته است تا از هر نظر برای ادامه بازیهای لیگ برتر آماده شود.
نظر شما