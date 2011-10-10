رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به گلستان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه گفت: عسکر اولادی در راستای برگزاری اجلاس ICUC که قرار است در اردیبهشت ماه برگزار شود وهماهنگی دبیرخانه مربوطه در تاریخ 21 آبان ماه به گرگان سفر می کند.

وی تصریح کرد: سفر رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه به گرگان برای دعوت رسمی از استاندار گلستان نیز هست تا کار اجلاس از نظر اجرایی و سیاسی هم پیشرفت داشته باشد و حضور بالاترین مقام نیز در این زمینه موثر است.



وی درادامه از سفر هیئت رییسه اتاق ایران در تاریخ اول آبان ماه نیز به گرگان خبرداد و اظهارداشت: هیئت رئیسه اتاق ایران نیز در رابطه با تشکیل جلسات دوره ای به استان ها وهمفکری با اتاق ایران و طرح مشکلات منطقه ای به گرگان می آید.



رئیس اتاق بازرگانی گلستان افزود: امیدوار هستیم از توانمندی اتاق ایران برای گسترش توانمندیهای گلستان استفاده کنیم.

وی بیان کرد:عمده مذاکرات ما و اتاق ایران درخصوص گسترش امکانات اتاق استان است و اینکه هرچه اتاق نیروی متخصص بیشتر داشته باشد و امکانات بیشتر بهتر عمل می کند.

هیئت بازرگانی ترکیه و روسیه به گلستان سفر می کند



دامغانی در ادامه از ورود هیئت بازرگانی ترکیه از 12 تا 14 آبان به گلستان خبر داد و بیان کرد: در این رابطه با برنامه های اقتصادی که برای استان پیش بینی کرده ایم ،از حضورشان به نحو احسن استفاده می کنیم.

وی اظهارداشت: به دعوت اتاق گرگان هیئت تجاری روسیه در نیمه آبان ماه وارد گلستان می شود و به مدت سه روز مهمان استان هستند.



وی افزود: امیدوار هستیم با ورود این هیئت باب فعالیت گلستان و روسیه مجدد باز شود و بتوانیم با استان های مختلف روسیه همکاریهای خوبی داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی گلستان با اشاره به اینکه توانمندی گلستان در رابطه با فرآوری محصولات کشاورزی گفت: نیاز روسیه با توجه به بافت طبیعی که دارد امتیازی برای ما است.



وی همچنین بیان داشت: هیئتی از استان گلستان به استان سامسون ترکیه در تاریخ 12آبان اعزام می شوند تا از توانمندهای متقابل دو استان که اشتراکات طبیعی زیادی با هم دارند استفاده کنند و این نتیجه چندین ماه پیگیری است.