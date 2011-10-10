روزهای «هفته کتاب» نامگذاری شد

به گزارش خبرگزای مهر، محمد الهیاری فومنی ضمن تاکید بر تغییر واژه شعار به پیام گفت: در دو جلسه ستاد مرکزی هفته کتاب و با حضور و مشارکت نماینده 70 نهاد و در نهایت با تایید و تصویب اعضا٬ اسامی روزها و پیام هر روز تعیین شد؛ امسال همچون سال گذشته علاوه بر نام روزها پیام متناسب با آن روز را تعریف کرده‌ایم که امید است با برنامه ریزی مناسب نسبت به تحقق پیام حرکت کنیم.

به گفته دبیر هفته کتاب، یکشنبه 22 آبان و اولین روز هفته کتاب با عنوان «کتاب، قرآن٬ ولایت و ارزشهای علوی» و با پیام «قرآن٬ کتاب بیداری»، دوشنبه 23 آبان با عنوان «کتاب، ترویج کتابخوانی و اهدای کتاب خوب» و با پیام «سیر مطالعاتی برای تعالی فکر و اندیشه» و همچنین سه شنبه 24 آبان «کتاب، کتابداران و تجلیل از پدپدآورندگان و اصحاب نشر» و با پیام «خادمان کتاب٬ طلایه‌داران جهاد علمی» و چهارشنبه 25 آبان روز «کتاب٬ رسانه فرهنگ اساس تعلیم و تربیت» و با پیام «انس با کتاب نیاز جامعه اخلاق محور» نامگذاری شد.

الهیاری اضافه کرد: روز پنج شنبه 26 آبان به نام روز« کتاب٬ تولید علم و الگوی اسلامی ایرانی ـ پیشرفت» و با پیام «کتاب عامل پیوند ملتها و تضارب آراء»، روز جمعه، شنبه و یکشنبه به ترتیب 27، 28 و 29 آبان ماه با عنوان «کتاب٬ عامل بالندگی کودک و تحکیم خانوداه» و با پیام «کتابخانه شخصی٬ نهاد فرهنگ در خانواده»٬ «کتاب و رسانه و تبلیغ کتاب و کتابخوانی» و پیام «عادت به کتابخوانی تبلور فرزانگی ملی»٬ «کتاب٬ تحکیم ارزشها و ترویج فرهنگ پایداری» و پیام «پایداری فرهنگی٬ اعتلای اقتدار ملی» نامگذاری شدند.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با مشارکت بیش از 70 نهاد دولتی و خصوصی در سراسر کشور برگزار می‌شود.